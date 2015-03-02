عملکرد دروازه بان شهرداری اردبیل در لیگ یک مثبت است

اصغر خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد مناسب دروازه بان تیم شهرداری در این فصل افزود: آمار گلهای خورده شهرداری اردبیل در نیم فصل دوم و طی شش بازی نشان می دهد که دروازه بانان این تیم در بهترین شرایط قرار دارند.

وی با اشاره به رضایت کادر فنی تیم شهرداری اردیبل از عملکرد وحید کارگر دروازه بان این تیم تصریح کرد: دروازه بانان شهرداری اردبیل با تمرینات مستمر و علمی مبتنی بر آخرین متدهای آموزشی هم اکنون در شرایط مناسب جسمی، روحی و روانی قرار دارند.

مربی دروازه بانان تیم شهرداری اردبیل ادامه داد: تا قبل از بازی با فجر وحید کارگر ۳۶۰ دقیقه کلین شیت یا بسته نگه داشتن دروازه در بازی های لیگ یک داشته که با احتساب سایر بازیهای دوستانه این زمان به هشت دیدار افزایش می یابد.

وی این آمار را در ارزیابی عملکرد دروازه بانان عالی خواند و متذکر شد: در طول فصل جاری و در ۱۶ بازی گذشته نیز دروازه تیم شهرداری تنها ۱۵ بار شده که آمار کمتر از یک گل برای هر بازی است.

خدایی با اشاره به آمادگی کامل وحید کارگر برای ادامه بازیهای لیگ دسته یک کشور بیان داشت: تمرینات ویژه ای برای هر بازی انجام می شود و این سنگربان شایسته هم اکنون در آمادگی کامل قرار دارد.

وی همچنین با تقدیر از سرمربی و سایر مربیان تیم شهرداری اردبیل به دلیل اختصاص زمان و توجه خاص به تمرینات دروازه بانان تیم عنوان کرد: راهنمایی کادر فنی در رشد و پیشرفت دروازه بانان این تیم موثر بوده است.