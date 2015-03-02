تامین اجتماعی مالک یا سهام دار ۵۰۰ بنگاه بزرگ اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نجات امینی درکارگاه آموزشی گفتمان سازی مباحث بیمه و تأمین اجتماعی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی که توسط انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد، اظهار داشت: هدف اقتصاد مقاومتی ایجاد تحول در نظام اقتصادی کشور، گسترش عدالت اجتماعی، ارتقاء بهره وری، کاهش آسیب پذیری از مخاطرات است. اقتصاد مقاومتی مدیریت مخاطرات و تعهدات است که منشأ تولید این مخاطرات می تواند داخلی یا خارجی باشد.

امینی افزود: رویکردهای اساسی اقتصاد مقاومتی بر اساس دو رویکرد درون زا و برون گرایی تنظیم شده‌اند تا از حداکثر ظرفیتهای موجود در جامعه استفاده کنیم و با تعامل سازنده با اقتصاد بین المللی اقتصاد خود را تقویت کنیم.

وی در ادامه به مخاطرات و تعهدات مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و گفت: وضعیت اقتصاد بین المللی و رکود اقتصادی جهانی بر سازمان‌های فعال در عرصه اقتصادی و از جمله حوزه اقتصادی تأمین اجتماعی اثرگذار است و تحریم‌های ظالمانه نیز بر عملکرد این بخش اثر منفی می‌گذارد.

امینی مخاطرات ماهیتی را نیز دسته دیگری از تهدیدهای مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و افزود: بیمه‌های اجتماعی با افزایش جمعیت تحت پوشش با پیری جمعیت مواجه می‌شوند و این موضوع مخاطره‌ای برای این سازمان‌ها است.

وی تعهدات بدون پشتوانه‌ای که سیاستگذاران بوجود می‌آورند، فرار بیمه ای و مخاطرات مربوط به بیماری‌های نوظهور که باعث افزایش هزینه درمان و در نتیجه تحمیل بار مالی بیشتر به بیمه‌ها می‌شود را از دیگر مخاطرات سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت: باید با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح در سازمان برای مقابله با این مخاطرات آمادگی لازم را ایجاد نمائیم.

معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی، ایفای تعهدات دولت در قبال این سازمان را از مسائل بسیار مهم و حائز اهمیت دانست و گفت: دولت افرادی را به عنوان بیمه شده خاص به سازمان معرفی کرده است ولی حق بیمه آنها را پرداخت نمی‌کند و یا فرایند دریافت حق بیمه این افراد بسیار پیچیده و مشکل است.

امینی میزان تعهدات دولت در قبال سازمان را تا پایان سال جاری حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: نسبت بدهی دولت به کل دارایی سازمان بیش از ۷۷ درصد است.

وی مجموع تعهدات سنواتی سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شدگان را حدود ۵۳۰ تا ۵۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام و خاطر نشان کرد:کسری نقدینگی به یک بحران و مخاطره جدی تبدیل شده و برای رفع این موضوع باید راهکار مناسب اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه تأمین اجتماعی برای مدیریت این مخاطرات ظرفیت‌های فراوانی دارد، اظهار داشت: این سازمان به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر اجتماعی، بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده است.

امینی با اشاره به دیگر ظرفیت های سازمان تأمین اجتماعی در مقابله با تهدیدات گفت: این سازمان یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور است و در صنایع نفت، پتروشیمی، بانک داری، فلزات و سیمان و ... نقش مهمی دارد و مدیریت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی است. مجموعه این عوامل ظرفیتی در اختیار این سازمان قرار می‌دهد که می‌تواند سازمان تأمین اجتماعی را از خطرات عبور دهد.

معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: ما امکان فراهم سازی و تجمیع منابع بزرگ مالی را داریم و در۵۰۰ بنگاه بزرگ اقتصادی کشور مالک و یا سهام دار هستیم.

وی افزود: برای مدیریت ریسک در سازمان تأمین اجتماعی ابزارهایی در اختیار داریم و برنامه های اجرایی سازمان برای استفاده از این فرصتها را دنبال می کنیم.

امینی با بیان اینکه رفاه اجتماعی به عنوان یکی از مسائل مهم در زندگی مردم مطرح است، گفت: در سند چشم انداز ۱۴۰۴ و در قانون نظام جامع ساختار رفاه اجتماعی، موضوع رفاه اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است.