آغاز بهار فاطمی با اجرای سراسری طرح «خط سفيد»

به گزارش خبرگزای مهر،سيد جعفر تشکری هاشمي افزود: با آماده‌سازي زيرساخت‌هاي مورد نياز در مناطق و فراهم شدن مقدمات اجراي كامل پروژه «خط سفيد» در سرتاسر شهر، هم­زمان با آغاز بهار فاطمي، شاهد اجراي سراسري اين طرح در ۲۲ منطقه پايتخت خواهيم بود.

وي با اشاره با اين كه با آغاز خريدهاي نوروزي و افزايش رفت و آمدهاي شهروندان به منظور انجام کارهای عقب افتاده در طول سال، ميزان آمد و شدهاي شهري در نيمه دوم اسفند، ۲۰ تا ۲۵ درصد افزايش مي‌يابد، اظهار كرد: ترافيك تهران به ويژه در محدوده مركزي و اطراف مراكز بزرگ خريد در ايام باقي مانده سال به اوج مي‌رسد.

معاون شهردار تهران با بيان اين كه به منظور پاسخ‌گويي به افزايش تقاضاي سفر شهروندان با وسايل نقليه عمومي از مدت‌ها قبل تدابير و تمهيدات ويژه‌اي انديشيده شده، تصريح كرد: از جمله اقدامات پيش‌بيني شده به منظور خدمات‌رساني بهتر و بيشتر به شهروندان، كاهش سرفاصله حركت قطارهاي مترو و اتوبوس‌هاي شركت واحد است.

مهندس تشكري هاشمي با تأكيد بر اين كه سفرهاي خارجي مديران و كارشناسان شهري بايد دست‌آوردهاي علمي مشخص و معيني داشته باشند، اضافه كرد: هر سفر بايد داراي مجموعه‌اي از رهآوردهاي اجرايي و عملياتي باشد كه در ارتقاء و بهبود اقدامات و فعاليت­های مديريت شهري مؤثر واقع شده و نتايج روشن و مؤثري داشته باشد.

وي در پايان لزوم توجه به موضوع حمل و نقل بار و كالا هم­زمان با توجه به موضوع جابه‌جايي مسافر را مورد تأكيد قرار داد و خاطرنشان كرد: به اين منظور مهدي واحد وحدت‌كار به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل بار و كالاي سازمان حمل و نقل و ترافيك منصوب شد که در حکم وی تمشيت امور در اين حوزه اثرگذار و خطير موردتآکید قرار گرفته است.

گفتني است در پايان اين جلسه محمدرضا حاجي‌بيگي مديرعامل سازمان پايانه‌ها، ‌ميثم مظفر مديرعامل سازمان تاكسيراني، پيمان سنندجي مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني و محسن نايبي مديرعامل شركت بهره‌برداري مترو به دليل خدمات رسانی ناوگان حمل و نقل شهري در جريان راهپيمايي بزرگ ۲۲ بهمن و حجت‌الاسلام والمسلمين جعفرپور مشاور فرهنگي معاونت حمل و نقل و ترافيك به واسطه تلاش­های ارزشمندی كه در جهت جا انداختن موضوع «خط سفيد» به عنوان نماد نظم و انضباط در شهر داشته، از سوي معاون شهردار تهران مورد تقدير قرار گرفتند.