موزه های کرمان ۳۰ دقیقه تعطیل می شوند

علی مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: حفاظت و حراست از میراث فرهنگی و باستانی وظیفه ای بین المللی و فرهنگی جهانی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با ابراز تاسف از تخریب بخشی از آثار تاریخی منحصر به فرد جهان در موصل افزود: آثار تاریخی به جای مانده در استان کرمان نشان دهنده وجود تمدن های تاریخی متعدد در کرمان است که در گذشته با تمدن بین النهرین مراودات تجاری داشته اند.

وی افزود: اقدام وحشیانه داعش در تخریب آثار تاریخی در عراق مسئله ای نیست که تنها مربوط به این کشور شود و به دلیل اعتراض به این اقدام روز پنجشنبه این هفته از ساعت ۱۱ تا ۱۱ و سی دقیقه موزه های استان کرمان در راستای اعتراض به این مسئله تعطیل می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان گفت: تخریب تمدن های بین المللی دردآورد است و نشان از تحجر و نادانی دارد.

وی به بازسازی ارگ بم اشاره کرد و گفت: زمانی که ارگ بم در زمین لرزه تخریب شد کشورهای مختلف جهان دست به دست هم دادند که این اثر تاریخی بار دیگر مرمت شود و این نشان از لزوم همراهی کشورهای مختلف برای محکوم کردن اقدام تخریب آثار تاریخی دارد.