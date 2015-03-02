هر ثانیه تاخیر در افتتاح ورزشگاه ۱۵ هزار نفری سمنان خسارت زاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، محمد وکیلی در دیدار با رباب شهریان معاون وزیر ورزش و جوانان در امور بانوان در محل استانداری سمنان با توجه به اینکه ورزشگاه ۱۵ هزار نفری سمنان ۹۸ درصد رشد و پیشرفت دارد و با هر ثانیه تاخیر به امکانات و مجموعه خسارت وارد می شود خواستار پیگیری و تجهیز برای بهره برداری از آن شد.

وی افزود: مجموعه ورزشگاه شهرستان سرخه هم برای راه اندازی نیاز به چمن مصنوعی دارد که باید در این زمینه تسریع شود و در سفر وزیر ورزش و جوانان دستور اقدام برای بهره برداری از این دو مجموعه صادر شده بود که انتظار استان این است تا اقدام لازم برای بهره برداری ورزشگاه ۱۵ هزار نفری سمنان و مجموعه ورزشگاه سرخه اتخاذ شود.

استاندار سمنان همچنین خواستار اختصاص مسابقات مختلف ملی و آسیایی در استان شد و افزود: امکانات و بسترهای لازم برای برگزاری مسابقات ورزشی در استان وجود دارد.

وکیلی همچنین در مقوله جوانان گفت: در وزارت ورزش و جوانان بحث جوانان مغفول واقع شده است که باید به این امر مهم و تاثیرگذار توجه فراوانی شود بحث جوانان یک بحث ریشه ای و عمیق است و چالش های فراوانی در این عرصه وجود دارد که باید به آن پرداخته شود.

وی در خصوص فضاها و اماکن ورزشی در استان سمنان نیز گفت: از لحاظ فضا و اماکن ورزشی در استان کمبودی نداریم ولی باید برنامه ریزی مناسبی برای استفاده بهینه از این فضاها صورت گیرد.

استاندار سمنان همچنین با اذعان بر اینکه در استان امکانات ورزشی برای بانوان تعریف ندارد افزود: باید فرصتها و امکانات و تجهیزات مناسب در راستای بهره مندی بانوان برای ورزش مهیا شود.

رباب شهریان معاون وزیر ورزش و جوانان نیز در این دیدار قول مساعد برای پیگیری خواسته های استان را داد و افزود: استان سمنان ظرفیتها و پتانسیل های خوبی برای برگزاری مسابقات ورزشی دارد که باید برنامه ریزی شود تعدادی از مسابقات وزرشی در سطح ملی و آسیایی در استان سمنان برگزار شود.