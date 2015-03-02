کاشت ۵۰ هزار درخت طی سال جاری در قم

حسین رضایی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۵ اسفندماه به عنوان روز درختکاری نامگذاری شده است، بیان کرد: در روز درختکاری ویژه برنامه کاشت درخت در سایت ۵۱ هکتاری پردیسان انجام می‌شود که بیش از ۲ هزار اصله درخت در این منطقه کاشته خواهد شد.

وی ادامه داد: از هفته درختکاری کاشت درخت در مناطق هشتگانه شهر قم در آستانه عید نوروز آغاز می‌شود.

مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم گفت: در آستانه عید نوروز ۲۰ کمپین برای اسکان زائران در پارک‌های شهر آماده سازی شده‌ است که اکنون بازدیدهای عمومی برای رفع نواقص آنها در حال انجام است.

وی گفت: نزدیک به ۷۰۰ هزار گلدان برای شب عید در سطح شهر قرار داده خواهد شد، همچنین در آستانه نوروز به گل کاری در میادین شهر به صورت ویژه اقدام می‌شود که گل‌های کاشته شده تولیدات فضای سبز هشت منطقه هستند.

رضایی نسب با اشاره به ضرورت کاشت درخت در سطح شهر قم افزود: از ابتدای سال تا پایان اسفندماه ۵۰ هزار اصله درخت در سطح شهر کاشته خواهد شد.

وی در پایان گفت: نمایشگاه تخصصی گل و گیاه از ۱۵ اسفندماه تا پنج فروردین در بوستان بنیادی برگزار خواهد شد.