افزایش نقض حقوق مسلمانان در مهد آزادی و دموکراسی

به گزارش خبرنگار مهر، شورای حقوق بشر اروپا در گزارشی دولت فرانسه را به ضرورت مقابله جدی تر با گسترش نژادپرستی و نفرت از دیگران و پایان دادن به پدیده اسلام هراسی در فرانسه فرا خواند.

افزایش اقدامات خصمانه علیه مسلمانان در مهد آزادی و دموکراسی

بر اساس گزارش نیوزویک، این گزارش که نیلس موزنیکس نماینده شورای حقوق بشر اروپا تهیه کرده است، تاکید می کند که هشتاد درصد حملاتی که مسلمانان را در موج اسلام هراسی در فرانسه هدف قرار داده است، علیه زنان مسلمان بوده و به طور خاص، آنها را هدف قرار داده است. وی علت اینکه زنان مسلمان بیشتر در معرض حملات نژادپرستانه قرار دارند، به حجاب آنها و اینکه به خاطر حجابشان به راحتی قابل شناسایی هستند، نسبت داده است.

بر اساس این گزارش، حملات علیه زنان از نظر میزان خشونت و بی احترامی و هتک حرمت فرق می کند که می توان به کشیدن حجاب و پاره کردن آن توسط نژادپرستان و پرتاب کردن فضولات حیوانها یا پرتاب کردن شیشه از خودرو یا به کار بردن جملات توهین آمیز و زشت یا پرتاب کردن آب دهان به سوی مسلمانان اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، شورای دیانت اسلامی فرانسه اخیراً در بیانیه ای اعلام کرده بود که ۱۴۷ مورد حمله علیه مسلمانان در پی حادث حمله به مجله شارلی ابدو که روز هفتم ژانویه اخیر رخ داد تا پایان این ماه رخ داده است، همچنین ۲۶ مسجد در تمام مناطق فرانسه در هفته پس از حمله به شارلی ابدو، هدف حمله قرار گرفته است.

گروهی از سیاستمداران فرانسوی اخیرا اظهاراتی را بر زبان جاری کردند که بیانگر تفکر نژادپرستانه و خشک و متعصبانه آنهاست به طوری که مانویل فالس نخست وزیر فرانسه از واژه توهین آمیز اسلام فاشیستی استفاده کرد و نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری سابق و رئیس حزب راستگرای اتحاد به خاطر جنبش مردمی هم جنگ جدیدی را علیه حجاب و زنان محجبه به راه انداخت و در اظهاراتی تهدیدآمیز و نژادپرستانه گفت ما نمی خواهیم که زنان محجبه در کشورمان باشند.

وی مدعی شد مسلمانان فرانسه باید با لائیک بودن دولت سازگاری نشان دهند و خود را وفق دهند. وی از نماز خواندن برخی مسلمانان در خیابانها و مخالفت زنان مسلمان با معاینه و درمان توسط پزشکان مرد و انتخاب پزشک زن توسط آنها ابراز نارضایتی کرد.

این در حالی است که تجمع مبارزه با اسلام هراسی در فرانسه با محکوم کردن این اظهارات ضد اسلامی برخی سیاستمداران و رسانه های فرانسوی خاطر نشان کرد که مسلمانان در خلال جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم در آزادسازی فرانسه از اشغال سهیم بودند و در میادین نبرد در اروپا در جنگ با فاشیسم و نازیسم، هم جان خود را از دست دادند.

گزارش صادره از شورای اروپا، دولت فرانسه را به تدوین طرحی برای تقویت و حمایت از حقوق بشر و امضای پروتکل شماره ۱۲ پیوست توافقنامه اروپایی حقوق بشر در خصوص منع تبعیض نژادی فرا خوانده است.

گسترش اسلام هراسی و نقض حقوق مسلمانان در انگلیس

در انگلیس هم، نقض حقوق مسلمانان همچنان ادامه دارد و زنان مسلمان بیشترین قربانیان اسلام هراسی را تشکیل می دهند. الجزیره آنلاین اخیراً در گزارشی به نقل از منابع غربی نوشته بود زنان مسلمان در انگلیس بیشترین قربانیان اسلام هراسی در این کشور هستند.

بر اساس این گزارش، نیمی از اقدامات خشونت آمیز علیه مسلمانان انگلیس در چارچوب اسلام هراسی غربیها، علیه زنان صورت می گیرد، به ویژه کسانی که پوششهای اسلامی مانند حجاب دارند.

در این گزارش که در دانشگاه تی ساید انگلیس تهیه شده بود، به صراحت آمده است مسلمانان در انگلیس حداقل روزی دوبار هدف حملات قرار می گیرند. این گزارش بر اساس آمار موثقی از تعداد حملات به مسلمانان در انگلیس در طول ۹ ماه و چند روز پس از قتل «نهاد المنیع» دانشجوی سعودی به سبب داشتن پوشش اسلامی تهیه شده است.

این گزارش که به ثبت جنایات اسلام هراسی علیه مسلمانان در انگلیس پرداخته است، آورده است که ۷۳۴ مورد جنایت از می ۲۰۱۳ میلادی تا ۲۸ فوریه علیه مسلمانان ثبت شده است که افزایش ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۲ نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، ۵۴ درصد قربانیان اسلام هراسی در انگلیس را زنان تشکیل می دهند.

شکی نیست که افزایش چشمگیر و روزافزون مسلمانان در کشورهای غربی به علاوه عوامل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نقش زیادی در افزایش خصومت ورزی نسبت به اسلام و مسلمانان ایفا کرده است.

برخی رسانه های آمریکا اخیراً گزارشی را درباره تعداد مسلمانان در جهان غرب منتشر کرده بودند که در این گزارش آمده بود موج اسلام گرایی در غرب بیش از همه در آمریکاست، تقریبا روزی نیست که شاهد اسلام آوردن یک آمریکایی نباشیم، این گزارش نشان می دهد تعداد مسلمانان در فرانسه، ایتالیا، انگلیس، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی در حال افزایش هستند. افزایش موج اسلام گرایی با وجود گسترش اقدامات ضد اسلامی در چارچوب توطئه اسلام هراسی نشان می دهد که سیاست های خصمانه علیه اسلام و مسلمانان تاثیری در موج بیداری اسلامی و گرایش به اسلام در غرب نداشته است.

روند روزافزون گرایش به اسلام در حالی است که جنگ نژادپرستانه غرب علیه اسلام به رهبری آمریکا همچنان ادامه دارد و اسلام ستیزان در غرب همچنان به اقدامات خصمانه و کینه توزانه خود علیه مسلمانان ادامه می دهند.

گزارش : رضا مهری