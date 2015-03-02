داریوش دالوند تهیه‌کننده فیلم انیمیشن «رستم و سهراب» درباره نمایش شیوه تولید این انیمیشن سینمایی در برنامه ای با عنوان «پشت صحنه رستم و سهراب و روش های نوین در تولید انیمیشن ایرانی» از شبکه مستند به خبرنگار مهر گفت: با همکاری شبکه مستند به منظور آشنا کردن کودکان، نوجوانان و جوانان با هنر - صنعت انیمیشن، پشت صحنه تولید انیمیشن «رستم و سهراب» در سه روز پشت سر هم از این شبکه پخش می شود.

وی ادامه داد: از همین رو قرار است برنامه تلویزیونی «پشت صحنه رستم و سهراب و روش های نوین در تولید انیمیشن ایرانی» فردا ۱۲ اسفندماه ساعت ۲۲، ۱۳ اسفندماه ساعت ۹ ،۱۴ اسفند ماه ساعت ۲۰ پخش شود. در این برنامه مدیریت سینمای انیمیشن، نکات فنی در تولید و پشت صحنه تولید این هنر و صنعت مورد بررسی قرار می گیرد. امیدوارم این برنامه برای جوانان علاقمند به این هنر - صنعت مفید واقع شود و جرقه ای برای حضور نیروهای جوان در این عرصه باشد.

دالوند با اشاره به فروش این انیمیشن سینمایی گفت: مجموع فروش انیمیشن سینمایی «رستم و سهراب» در سینماهای تهران و شهرستان ۲۰۰ میلیون تومان شده است و اکران این فیلم سینمایی تا ۱۵ اردیبهشت ادامه خواهد داشت و فکر می کنم تا آغاز فصل امتحان ها در خردادماه فروش فیلم با حضور دانش آموزان بالا رود.

این تهیه کننده درباره سینماهای نمایش دهنده انیمیشن سینمایی «رستم و سهراب» گفت: این فیلم فقط در سانس های صبح به نمایش درمی‌آید و تنها دو سینمای کوروش و جوان در تمام سانس‌های روز «رستم و سهراب» را نمایش می‌دهند.

دالوند در پایان در پاسخ به اینکه آیا برای «رستم و سهراب» در نهمین جشنواره پویانمایی نمایش ویژه ای ترتیب داده شده است؟ گفت: واقعیت این است که نگاه جشنواره پویانمایی به هنر انیمیشن نگاهی هنری است و طبیعتا فیلم هایی چون «رستم و سهراب» که قصه گو هستند و جایگاه تجاری دارند در این جشنواره مورد پذیرش قرار نمی گیرند.