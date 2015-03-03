به گزارش خبرنگار مهر، وقتی خبر رسید که علی دایی از محمد مایلی کهن شکایت کرده شاید خیلی ها بر این باور بودند که این دو بیش از یک دهه است که با هم مشکل دارند و همیشه یک نفر وساطت کرده و کار را جمع کرده است و حالا هم همینگونه خواهد شد.

دایی اما این بار تا جایی رفت که مایلی‌کهن را پشت میله های زندان اوین ببیند و البته این کار را هم کرد تا همه بفهمند دنیایی که در آن زندگی می کنیم دنیای متفاوتی از یک یا دو دهه قبل شده و رابطه دیگر کاربرد ندارد و ضابطه جایش را گرفته است! در واقع اگر چه طبق حکم قاضی حق با علی دایی بود اما زندانی شدن مایلی کهن وحشت به دل مردمانی انداخت که هنوز در رویای دنیای گذشته خودشان زندگی می کردند.

از آن روز به بعد انگار فاز شکایت‌ها عوض شد. چون همه فهمیدند پشت این شکایت‌ها ممکن است چیزی بیش از ترساندن طرف مقابل و عقب نشاندن او رخ دهد، مثلا ممکن است عادل فردوسی‌پور محبوب‌ترین چهره تلویزیونی هم با همه آن سادگی و ادبش برود پشت میله‌های زندان، یا نکونام کاپیتان تیم ملی ایران یا کعبی که حتی پس از ضرب و شتم فیگو هم به زندان نرفت...

این که حق با کیست موضوع ما نیست و تعیین آن با قاضی است، اما می توانیم بگوییم آستانه تحمل اهالی فوتبال بسیار پایین آمده است. از علی دایی و امیر قلعه‌نویی گرفته تا برسیم به دیگرانشان که البته الگوهایی برای یک جامعه هستند و هرکدام یک سر این فوتبال را رنگی می کنند.

این آستانه تحمل در پاره ای موارد آنقدر پایین آمده که در برخی موارد نمی توانیم به یاد بیاوریم که دلیل شکایت چه بوده است؟ شاید به سر سوزنی یا شوخی یا یک کار آماری رسانه ای یا انتقادی از اطرافیان و ...

به این موضوع باید مصاحبه های تند و سریالی را هم اضافه کرد که بین اهالی فوتبال رد و بدل می شود. شاید همان شکایت هایی که اشاره شد از همین مصاحبه های تند و انتقادی شروع می شود. حالا نوبت به فتح الله زاده و قلعه نویی رسیده تا مصاحبه های پینگ پنگی علیه یکدیگر را آغاز کنند.

اینها بحث‌هایی است که می توان بررسی کرد، می‌توان متر کرد البته واحد اندازه گیری برای آستانه تحمل وجود ندارد اما به نظر می‌رسد این آستانه برای مردم مختلف، متفاوت است مثلا می توان گفت آستانه تحمل عادل از امیر بالاتر است و با وجود مصاحبه های مختلف حتی در مورد تهمت دلالی به خانواده فردوسی‌پور، یا اجنبی پرست خواندن و یا هفته‌ای یکبار علیه وی حرف زدن، عادل هنوز از امیر قلعه‌نویی شکایت نکرده اما قلعه‌نویی که از اهالی فوتبال است شکایت کرده و این نشان دهنده آن است که آستانه تحمل فوتبالی‌ها پایین آمده و نسبت به چند سال قبل که اینها الگوی پهلوانی و گذشت بودند امروز این الگو بودن را از دست داده اند و تاب نمی آورند .

این البته حق آنهاست که شکایت و یا مصاحبه های تند کنند اما برای برخی هنوز این رفتار و شکایت‌ها نامانوس و غریبه است. کاش اهالی ورزش اندکی آرام تر باشند و از همه مهمتر اینکه گذشت داشته باشند حال می خواهد دایی و مایلی کهن باشند یا امیر قلعه نویی و علی فتح الله زاده و ...