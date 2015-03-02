«تالابها» پارکهای صلح و دوستی بین کشورها شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی کیخا پیش از ظهر دوشنبه در افتتاح ساختمان مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر افزود: این نشست برای دو هدف برد مدیریتی مرکز منطقه ای و افتتاح ساختتمان برگزار شد و رامسر شاهد رویداد امضای معاهدتنامه صلح جهانی و کنوانسیون حفاظت از تالابها بوده است.

وی عنوان کرد: دو موضوع صلح و محیط زیست نیاز اصلی منطقه و جهان است و شهر رامسر به عنوان بازویی از کنوانسیون می تواند برای دنیای امروز به عنوان رفرنسی عمل کند.

به گفته کیخا، تالابها مهمترین قسمت اکوسیستم های آبی هستند و وقتی وضعتیشان خوب باشند، مردم منطقه نیز از شرایط مطلوبی برخوردار خواهند شد.

معاون زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بسیاری از پارکها بین کشورهای منطقه مشترک هستند و می تواند به عنوان پارک های صلح و دوستی مدنظر قرار گیرند.

وی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست از سال گذشته بخشی از برنامه هایش را بر احیای تالابها گذاشته است و وجود مرکز منطقه ای رامسر از جمله ظرفیتیهاست که تلاش شد تا ساختمان آن افتتاح شود.

کیخا افزود: این مرکز باید بصورت مستقل اداره شود وبصورت منطقه ای عمل کند و تلاش خواهیم کرد در برنامه تدوین شده، ملاحظات را مدنظر قرار گیریم.

رامسر در امور تالابها مرجع باشد

معاون سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: شهر رامسر باید به عنوان یک مرجع بین المللی در امور مربوط به تالابها باشد و برخی از استانها در جهان چنین مرکز مستقلی را در جهان اداره می کنند.

وی اظهار داشت: در کنار سایر مزیتها طبیعی و تاریخی، وجود کنوانسیون رامسر می تواند به عنوان یک ظرفیت برای توسعه شهر مورد توجه قرار گیرد.

کیخا یادآور شد: بخش عمده ای از برنامه توسعه رامسر و مازندران باید روی محور کنوانسیون باشد و می توانیم خیلی از برنامه ها را به تبع کنواسیون شروع کنیم و شهرهای رامسر از مدیریت خوب تالابی برخوردار شوند.

معاون زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد: امیدوارم در سایه فضایی که ایجاد شده شاهد نقطه عطفی در برنامه های این کنوانسیون در سطح منطقه و جهان باشیم.

در این نشست ساختمان مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر در شهر رامسر افتتاح شد.