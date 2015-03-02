۸۳۳میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی توسط کمیته امدادفارس پرداخت شد

محمد صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این نهاد در استان رتبه‌ نخست كشور در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی را به خود اختصاص داده، اظهار داشت: بر اساس استراتژی های برنامه‌ پنج ساله‌ كمیته‌ امداد یكی از اهداف مطلوبی كه امداد به دنبال آن است توانمندسازی مددجویان واجد شرایط از طریق اعطای تسهیلات به آنان به منظور اجرای طرح‌های اشتغالزایی است.

وی گفت: در سال ۱۳۹۲ كمیته‌ امداد حداكثر توان خود را به منظور ایجاد اشتغال در جامعه‌ هدف به كار گرفت و در این خصوص توفیقات خوبی بدست آورده است.

مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات کمیته امداد استان فارس بیان کرد: بر اساس سالنامه آماری سال ۱۳۹۲ كمیته‌ امداد كشور، این نهاد در استان فارس موفق شده در دو شاخص مبلغ تسهیلات اشتغالزایی اعطا شده به مددجویان و تعداد خانواده‌های تحت حمایت طرح‌هی خود اشتغالی، رتبه‌ نخست كشور را به خود اختصاص دهد.

صفری ادامه داد: در پایان سال ۱۳۹۲ بیش از ۶۲ هزار و ۸۳۳ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۱۵۴ هزار و ۹۶ نفر تحت حمایت طرح‌های خود اشتغالی این نهاد قرار داشته‌اند.

وی افزود: در همین سال نیز با پرداخت مبلغ ۸۳۳ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی تعداد ۱۰ هزار و ۷۱۱ طرح خود اشتغالی در استان اجرا شده است.