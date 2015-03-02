کشور ما دچار مصرف گرایی شده است/ انتقاد از مصرف زیاد انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی ظهر دوشنبه در نخستین همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت بازیافت که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در حال برگزاری است، با انتقاد از اسراف در کشور، گفت: هرچه مصرف بیشتر شود زباله بیشتری تولید می شود و در آموزه های دینی و اسلامی ما هم بر اسراف نکردن و عدم تولید زباله تاکید شده است.

وی مصرف گرایی را یکی از مشکلات کشور دانست و افزود: باید به الزامات دینی پایبند باشیم و در مصرف نیازهای خود افراط نداشته باشیم.

وی بیان کرد: میانه روی و عملکرد اقتصادی از دستورات الهی است و این در شرایطی است که کشور دچار مصرف گرایی شده است.

آیت الله نورمفیدی خاطرنشان کرد: جامعه در بخش انرژی زیاد مصرف می کند و این اتفاق برازنده کشور اسلامی نیست.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که در مصرف کردن اهل تبذیر هستند برادران شیطان محسوب می‌شوند، چرا که شیطان نیز در مقابل نعمت‌های الهی کفر ورزید.

امام جمعه گرگان از خطرات مصرف زیاد را مشکلات محیط زیستی عنوان کرد و گفت: زباله هایی که تولید می شود هم باید دوباره به اقتصاد بازگردد و از آن هم برای تولید ثروت استفاده شود.