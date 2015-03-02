جذب داوطلب افتخاری در بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد اقطار با بیان اینکه بهزیستی عمدهترین نهاد دولتی در راستای ساماندهی طیف آسیبپذیر جامعه محسوب میشود، از جذب داوطلب افتخاری در حوزه جامعه پزشکان، جامعه آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی، جامعه حقوقدانان، جامعه مسئولان، بسیج و مساجد و اصحاب رسانه خبر داد و گفت: این امر در راستای اجرای مفاد بند ک ماده ۹۷، توسعه سلامت، امنیت و عدالت اجتماعی لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجرا میشود.
رئیس دبیرخانه جمعیت داوطلبان سازمان بهزیستی کشور، افزود: سلامتمحوری و ارتقاء کیفیت زندگی آحاد مردم به ویژه جامعه هدف بهزیستی از رویکردهای اصلی سازمان بهزیستی در طول سالهای اجرای برنامههای پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده است؛ بر این اساس توسعه و تسهیل شرایط مشارکت افراد و گروههای داوطلب خدمات اجتماعی همواره محور اقدامات حوزه مشارکتهای مردمی، اشتغال و مؤسسات خیریه قرار دارد؛ چراکه انسان بالفطره علاقمند به خدمترسانی در امور خیریه است.
وی با اشاره به اینکه گروهی از افراد جامعه شیفته خدمت به محرومان و ارائه خدمات داوطلبانه به افراد تحت پوشش بهزیستی هستند، تصریح کرد: گروه داوطلبان و همیاران با ایجاد فرصتهای مناسب به مثابه پل ارتباطی میان مددجویان و داوطلبان خدمت ارائه میدهند؛ لذا درصددیم با تحقق جمعیت داوطلبان بهزیستی در راستای توسعه خدمات داوطلبانه نسبت به تأمین نیازهای مددجویان و عینیت بخشیدن به آرمانهای رفاهی در جامعه گامهای مؤثری برداریم.
اقطار با بیان اینکه حضور و همراهی مقامات و مسئولان کشوری در اجرای اینگونه طرحها موجبات حمایت و دلگرمی جامعه تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور را به همراه میآورد، در پایان یادآور شد: همچنین حضور اکثریت آحاد مردم در بهرهمندی از فرصتهای اجتماعی در سطح کلان کشوری غنای افزونتری به فعالیت ها خواهد بخشید؛ چنانکه اکنون ۳۳ هزار و ۲۵۹ نفر در گروههای پزشکی، آموزشی، حقوقی و فنی و حرفهای و ... در جمعیت داوطلبان سازمان بهزیستی کشور عضوگیری شده است.
