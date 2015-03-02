۳ هزار تن گوجه فرنگی از کشاورزان هرمزگانی خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تعاون روستایی هرمزگان، سیروس اسدپور گفت: در راستای خرید توافقی در قالب تضمینی وحمایت از بخش تولید و کشاورزی و با عنایت به ایجاد رقابت در بخش صنعت برای نخستین بار در قالب خرید تضمینی ۳هزار و ۳۰۰ تن محصول گوجه فرنگی به قیمت کیلویی۳هزار ریال از کشاورزان هرمزگانی خریداری شد.

وی با اشاره به اینکه قیمت گوجه فرنگی در هفته‌های اخیرکاهش شدیدی داشته است افزود: این امر سبب شد کشاورزان عزیز کمتر دچار ضرر و زیان شوند و قیمت گوجه با چندین برابر قیمت قبل از کشاورزان خریداری شود.

مدیر تعاون روستایی استان هرمزگان با بیان اینکه ۱۰ مرکز خرید گوجه فرنگی در استان هرمزگان ایجاد شده است، گفت: این مراکز خرید واقع در کهورستان، هشتبندی، سرخون، رضوان، قلعه قاضی، کریان، گوربند، بستک، پارسیان و برنطین و اقع شده است.

وی با اشاره به اینکه مراکز خرید هر کیلوگرم گوجه فرنگی را ۳۰۰۰ ریال خریداری می‌کنند، تصریح کرد: کرایه حمل محصول از مرزعه برعهده تعاون روستایی است که با توافقات به عمل آمده کرایه حمل براساس بارنامه توسط سازمان تعاون روستایی در محل تحویل، پرداخت می‌شود.

اسدپور با بیان اینکه کشاورزان برای فروش محصول باید معرفی نامه از جهاد کشاورزی منطقه دریافت کنند، گفت: پرداخت هزینه گوجه فرنگی به‌صورت چک‌لیست پس از تثبیت قیمت، در سامانه خرید و فروش محصولات کشاورزی تعاون روستایی انجام می‌شود.

با توجه به افت شدید قیمت گوجه فرنگی هفته گذشته طرح خرید تضمینی این محصول در استان هرمزگان با کمک سازمان مرکزی تعاون روستایی و در جهت حمایت از تولیدکنندگان با قیمت هر کیلو ۳ هزار ریال آغاز و این طرح همچنان ادامه دارد.