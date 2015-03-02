انتصاب اعضای کرسی­ های نظریه پردازی دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی، با صدور احکام جداگانه‌ای دکتر علی‌اکبر عرب مازار استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دکتر بهروز دری دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دکتر محمد روشن دانشیار پژوهشکده خانواده، دکتر جمیله علم­ الهدی دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی را به عنوان اعضای کمیته دستگاهی برگزاری کرسی­های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه منصوب کرد.

در این احکام آمده است انتظار می­ رود ضمن حضور فعال در جلسات کمیته مذکور، با مشارکت و همراهی سایر اعضاء نسبت به انجام وظایف زیر اهتمام ورزید:

۱. تعیین و تصویب برنامه­های اجرایی دانشگاه در راستای تولید علم و برگزاری کرسی­ ها

۲. ایجاد سامانه­ های تشویقی برای ترویج کرسی­ های نظریه­ پردازی، نوآوری، نقد و مناظره

۳. تصویب بودجه سالانه برای برگزاری کرسی­ های دانشگاه

۴. راه­ اندازی کارگروه­ ها یا کمیته­ های تخصصی در دانشکده­ ها و پژوهشکده­ ها برای برگزاری کرسی­ ها

۵. بررسی اولیه طرح­نامه­ ها و صلاحیت داوران و ناقدان پیشنهادی از طرف کمیته­ ها و کارگروه­ های تخصصی

۶. ارسال نتایج ارزیابی­ ها به دبیرخانه هیات حمایت از کرسی­ های نظریه پردازی

۷. نظارت برحسن برگزاری کرسی­ های دانشگاه (تعیین ناظر علمی و ناظر حسن اجرا)

۸. ارائه گزارش­ های دوره­ ای با فاصله زمانی حداکثر شش ماه به دبیرخانه هیأت

۹. نیاز­شناسی تخصصی در حوزه علوم انسانی و اسلامی

۱۰. جهت­ دهی رساله­ ها و پایان­ نامه­ ها به سمت نظریه­ پردازی و نوآوری در راستای حل اهم مشکلات جامعه و نظام جمهوری اسلامی ایران