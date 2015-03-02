انتصاب اعضای کرسی­ های نظریه پردازی دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی، با صدور احکام جداگانهای دکتر علیاکبر عرب مازار استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دکتر بهروز دری دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دکتر محمد روشن دانشیار پژوهشکده خانواده، دکتر جمیله علم الهدی دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی را به عنوان اعضای کمیته دستگاهی برگزاری کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه منصوب کرد.
در این احکام آمده است انتظار می رود ضمن حضور فعال در جلسات کمیته مذکور، با مشارکت و همراهی سایر اعضاء نسبت به انجام وظایف زیر اهتمام ورزید:
۱. تعیین و تصویب برنامههای اجرایی دانشگاه در راستای تولید علم و برگزاری کرسی ها
۲. ایجاد سامانه های تشویقی برای ترویج کرسی های نظریه پردازی، نوآوری، نقد و مناظره
۳. تصویب بودجه سالانه برای برگزاری کرسی های دانشگاه
۴. راه اندازی کارگروه ها یا کمیته های تخصصی در دانشکده ها و پژوهشکده ها برای برگزاری کرسی ها
۵. بررسی اولیه طرحنامه ها و صلاحیت داوران و ناقدان پیشنهادی از طرف کمیته ها و کارگروه های تخصصی
۶. ارسال نتایج ارزیابی ها به دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی
۷. نظارت برحسن برگزاری کرسی های دانشگاه (تعیین ناظر علمی و ناظر حسن اجرا)
۸. ارائه گزارش های دوره ای با فاصله زمانی حداکثر شش ماه به دبیرخانه هیأت
۹. نیازشناسی تخصصی در حوزه علوم انسانی و اسلامی
۱۰. جهت دهی رساله ها و پایان نامه ها به سمت نظریه پردازی و نوآوری در راستای حل اهم مشکلات جامعه و نظام جمهوری اسلامی ایران
نظر شما