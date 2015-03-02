بازیکن العین: نفت تیم متمایز فوتبال ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل احمد در نشست خبری پیش از دیدار نفت تهران با العین که ظهر امروز در سازمان لیگ برگزار شد، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: ما به تهران آمده‌ایم بازی خوبی انجام بدهیم. کاملا برای دیدار با نفت تهران آماده هستیم.

وی تاکید کرد: شناخت خوبی از تیم‌های ایرانی داریم و می‌دانیم که این تیم‌ها در لیگ قهرمانان آسیا با تجربه هستند.

بازیکن تیم فوتبال العین افزود: نفت چون صدرنشین لیگ برتر است، تیم متمایز فوتبال ایران خواهد بود.

احمد درباره نقاط ضعف و قوت تیم نفت هم گفت: ایده خاصی از تیم نفت تهران نداریم ولی با فیلمهایی که از این تیم دیدیم آشنایی خوبی نسبت به نقاط ضعف و قوت آنها پیدا کرده‌ایم. به خاطر اینکه نفت در این بازی میزبان است، دنبال پیروزی خواهد بود ولی ما هم امیدواریم بتوانیم در این بازی به نتیجه مطلوبی برسیم.

تیم‌های نفت تهران و العین امارات فردا سه‌شنبه در دومین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت.