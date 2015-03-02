حوزه پسماند و نخاله های ساختمانی کشور کاستی های زیادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار با ارسال پیامی به نخستین همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت بازیافت در گرگان که توسط مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان بیان شد، آورده است: اگر چه تحولات زیادی در حوزه پسماند رخ داده است و رویکرد علمی و اقتصادی شورای برخی کلان شهر ها سبب دستاوردهای خوبی در این حوزه شده است اما هنوز بسیاری از شهر ها و روستاهای کشور گرفتار پسماند مدیریت نشده هستند.

وی اظهار کرد: این گرفتاری هزینه بسیار سنگین اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی را به خاک، آب و جامعه تحمیل کرده است و باید در چارچوب قوانین و مقرات کشور و نیز به کار بستن آخرین فناوری های دنیا نسبت به مدیریت صحیح اقنصادی و زیست محیطی آن اهتمام ورزیم.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که دولت یازدهم به صورت آگاهانه توجه ویژه ای به محیط یست داشته است، گفت: دولت همچنین به مساله پسماند به ویژه در استان های شمالی توجه همه جانبه نشان می دهد.

وی اظهار کرد: از زمان تصویب قانون پسماند در سال ۸۳ اولین بار کشور به قانونی منسجم و روزآمد رد این زمینه دست یافت و تا امروز اگر چه تحولات خوبی در این زمینه زخ داده است اما ما همچنان درگیر برخی معضلات در این خصوص هستیم.

ابتکار در بخشی دیگر از پیام خود تصریح کرد: اکنون ضرورت دارد شوراهای شهر و روستاهای سراسر کشور در اولین فرصت بر مبنای قوانین و اسناد فرادستی برنامه جامع مدیریت پسماند را به تصویب برسانند و تامین اعتبار لازم برای مدیریت تولید پسماند، بازیافت، پردازش و تولید انرژی را در دستور کار قرار دهند.

معاون رییس جمهور افزود: باید با رویکرد محیط زیستی و اقتصادی و با بهره گرفتن از تجربیات داخلی و بین المللی و بهترین فناوری ها نسبت به ارتقای شاخص های محیط زیست اقدام شود و در این مسیر نسبت به جذب مشارکت مردم هم اقدام صورت گیرد.