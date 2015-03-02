ایجاد ۲۸۰۰ شغل توسط کمیته امداد کرمانشاه برای مددجویان

غلامرضا سیاه‌کمری در گفتگو با خبرنگار مهر، از ایجاد ۲۸۰۰ شغل توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه طی سال ۹۳ تاکنون خبرداد.

وی تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون توانسته‌ایم ۲۱ میلیارد تومان منابع بانکی برای ایجاد اشتغال مددجویان کمیته امداد استان جذب کنیم.

۲۹ میلیارد تومان صرف اشتغال پایدار مددجویان شده است

معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه افزود: در مجموع با احتساب سرمایه هزینه شده از صندوق اشتغال این نهاد و تسهیلات بانکی جذب شده ۲۹ میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان کمیته امداد استان صرف شده است.

سیاه کمری، عمده اشتغال‌های ایجاد شده را اشتغال پایدار عنوان کرد و گفت: ایجاد مشاغلی چون دامپروری در شهرها و روستاها، مشاغل خدماتی و صنعتی و مشاغلی چون پرورش شترمرغ، تولید قارچ و صنایع دستی عمده اقدامات صورت گرفته در این زمینه بوده است.

معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه گفت: در زمینه ایجاد اشتغال در حوزه صنایع دستی دوره‌های آموزشی برای مددجویان برگزار شده است که از آن جمله میتوان به آموزش فرش بافی برای ۴۰۰ مددجو طی امسال اشاره کرد.

وی، هدف از ایجاد اشتغال برای مددجویان را خودکفایی آنان عنوان کرد و گفت: برای رسیدن مددجویان به خودکفایی و بازدهی بین ۴ تا ۵ سال به آنها فرصت داده می‌شود.

سیاه کمری هم‌چنین از آموزش مهارت‌های فنی به ۱۵ هزار مددجو طی امسال تا پایان بهمن ماه خبرداد و گفت: برای این موضوع مبلغی بالغ بر ۹۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه با تاکید بر نظارت این نهاد به اشتغالهای ایجاد شد گفت: تنها دستگاهی هستیم که در این مورد نظارت داریم و از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه بیش از ۲۵ هزار نظارت داشته‌ایم.

راه‌اندازی سه آموزشگاه از مصوبات سفر رهبری

وی افزود: بخش اعظم هدف ما از آموزش های مهارتی برای توامند کردن زنان تحت پوشش و خود سرپرست و خودکفایی آنان است.

معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه، از راه‌اندازی سه آموزشگاه توسط این نهاد از محل اعتبارات مصوب سفر مقام معظم رهبری در استان خبرداد