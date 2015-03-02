به گزارش خبرگزاری مهر، هابیل درویشی در مراسم بهره برداری رسمی از دو ایستگاه خط ۳ مترو تهران با بیان اینکه اکنون ۲۰ کیلومتر مترو با ۹۰ درصد پیشرفت ساخته شده و رکورد هفته ای ۵۰۰ مترتونل را در سال جاری داشته ایم، گفت:با بودجه ای که در سال۹۴ دولت به بودجه مترو اختصاص داده است، باز هم تنها یک کیلومتر مترو می توان ساخت. این درحالی است که ما ساخت خطوط ۳ و ۶ و ۷ را تا پایان سال ۹۴ دردستور کار داریم .

مدیرعامل شرکت مترو تهران با بیان اینکه امروز فاز اول بلندترین خط متروی تهران با استفاده از آخرین فناوری های روز دنیا و در شرایط نامساعد تحریم های ظالمانه بین المللی و با تکیه بر توانمندی داخلی در حضور اصحاب رسانه و شما عزیزان به بهره برداری می رسد، اظهارکرد: ما یک بار دیگر ثابت کردیم که خواستن و توانستن است. هر کجا که ملت بزرگ ایران اسلامی در سایه ولایت بر عزم وتوان خود تکیه کرده توانسته است بزرگترین کارها را به نام خود ثبت کند.

وی تصریح کرد: خدمات رسانی به مردم به ویژه قشر آسیب پذیر جزو مطالبات مکرر رهبر انقلاب اسلامی و دغدغه همیشگی آن بزرگوار بوده است. به همین منظور مدیریت شرکت متروی تهران مصمم است به بهترین نحو ممکن این تدابیر را به عرصه حضور برساند .

درویشی بابیان اینکه امروز دو ایستگاه دیگر از خط ۳ مورد بهره برداری قرار گرفته است، گفت: ایستگاه میدان ولیعصر(ع) در قلب تهرا ن و ایستگاه شهرک شریعتی درجنوب تهران به شهروندان عزیز و قدرشناس تهران تقدیم می شود .

وی تصریح کرد: همه تاسیسات از جمله پله برقی های این ایستگاه ها همزمان با افتتاح آماده شده ودر نزدیک ترین زمان و در اوایل سال ۹۴ بخش شمالی خط ۳ را به خطوط مترو وصل می کنیم .اکنون در ایستگاه های فاطمی و سایر ایستگاه های آماده شده خط ۳ در حال نصب و راه اندازی پله برقی هستیم و آنها در نوبت افتتاح قرار گرفتند .

درویشی در ادامه تصریح کرد: خط انشعابی مترو به فرودگاه مهرآباد از خط ۴ نیز آماده شده که به زودی بهره برداری خواهد شد .

مدیرعامل شرکت متروی تهران تصریح کرد : اکنون ۲۰ کیلومتر مترو با ۹۰ درصد پیشرفت ساخته شده که رکورد هفته ای ۵۰۰ مترتونل را در سال جاری داشته ایم .

وی با انتقاد از عدم حمایت دولت در تامین منابع مالی احداث مترو گفت: اگر دولت در کنار شهرداری تهران باشد و کار تامین مالی پروژه را به موقع به انجام رساند، خطوط ۶ ،۷ و ۸ و فرودگاه امام خمینی(ره)، پرند و همچنین خط متروی ورامین حداکثر تا سال۹۵ به طول کامل راه اندازی می شود به طوری که متروی تهران به ظرفیت پذیرش روزانه ۱۰ میلیون مسافر دست خواهد یافت .

وی گفت: وقتی می گویم ۲۰ کیلومتر مترو یعنی سه هزار میلیارد تومان اعتبار که با توجه به اعتبارات اختصاص یافته از سوی دولت در سا ل۹۳ تنها ساخت یک کیلومتر از ۲۰کیلومتر ممکن بود .

مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه گفت: با بودجه ای که در سال۹۴ نیز دولت به بودجه مترو اختصاص داده است باز هم تنها یک کیلومتر مترو می توان ساخت این درحالی است که ما ساخت خطوط سه و ۶ و ۷ را تا پایان سال ۹۴ دردستور کار داریم .

شهرداری دست تنها مانده است

وی با تاکید بر اینکه شهرداری تهران در تامین اعتبارت مترو تنهاست، گفت: اکنون دو پروژه خط ۶ و ۷ را برای سال ۹۵ داریم. ۱۸ ماه زمان برای بهره برداری از این دو خطوط پیش بینی شده که ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است . به طوری که ۷.۵ هزار میلیاردتومان باید درسال ۹۴ تامین شود تا بتوانیم در برنامه زمان بندی پی برویم .

وی تصریح کرد:۷.۵ هزار میلیارد تومان پول دادن از سوی شهرداری یعنی حدود ۲۰۰ میلیاردتومان اعتبار در هر ماه که این کار بزرگی است در حالی که شهرداری تهران در تامین هزینه ها یکه و تنهاست. این در شرایطی است که برابر قانون ۵۰ درصد اعتبار را می بایست دولت بدهد .

وی گفت: دولت قبلی برای مترو یک طور هزینه کرد و دولت جدید طور دیگر. حتی امسال مترو در اولویت فاینانس نیز قرار نگرفته است. دولت پاسخ دهد کدام پروژه از اولویت ساخت مترو با ظرفیت ۱۰میلیون سفر ضروری تر است که مترو را در اولویت فاینانس قرار نداده است .

سه بار تا کنون مدارک فاینانس را به دولت داده ایم؛ بی نتیجه مانده است

درویشی تصریح کرد: ما توافق داریم بدون پیش پرداخت فاینانس بگیریم و دولت تنها باید کاغذی رابرای تضمین ارایه دهد که این عمل هم تاکنون صورت نگرفته است. تا کنون برای بار سوم مدارک فاینانس را به دولت ارایه کرده ایم که به ما کمک کند .

وی از دولت و نمایندگان مجلس خواست برای اینکه بتوانیم تا پایان سال ۹۵ پرونده خطوط مترو را تکمیل کنیم نسبت به تامین اعتبار و وضعیت فاینانس اهتمام بیشتری نشان دهد .

مدیرعامل شرکت مترو در ادامه با اشاره به میزان صرفه جویی مصرف سوخت حاصل از استفاده مردم از مترو تصریح کرد: با استفاده ازمترو گام های موثری در کاهش آلودگی هوا و کاهش هزینه های مربوط به آن انجام می شود چرا که پروژه مترو ، پروژه ای اقتصادی است .

هابیل درویشی با تاکید براینکه ساخت مترو در تهران در شرایط فعلی یک رکورد کاری ارزشمند به شمار می رود، گفت: خط ۳ با هدف کاهش ترافیک کریدور شمال و جنوب طراحی شده و با عبور نقاط ترافیکی بسیار مهم مانند میدان راه آهن و میدان ولیعصر (ع)، سه راه فاطمی ، عباس آباد ، شهید صیاد شیرازی و ازگل نقش بسیار عمده ای در جابه جایی مسافر و تبادل مسافر با خطوط دیگر مترو بر عهده دارد .

به گفته درویشی درخط ۳ مترو تعداد ۲۸ ایستگاه از منتهی الیه شمال شرقی تا منتهی الیه جنوب غربی تهران در نظر گرفته شده که با بهره برداری از ظرفیت کامل آن تعداد ۴۵ هزار مسافر در ساعت درهر جهت با سرفاصله ۲ دقیقه در سطح شهر جابه جا می شوند .

وی ادامه داد: در طرح نهایی خط ۳ تعداد ۶۰ قطار برای این خط پیش بینی شده و تعداد ۳ پست برق به صورت هم سطح ۲۸ هواکش و یک پایانه و تعمیرگاه به مساحت ۹۴ هکتار با ظرفیت ۶۰ قطار در تقاطع بزرگراه آزادگان و آیت الله سعیدی برای پشتیبانی خط ۳ در نظر گرفته شده است .

درویشی گفت:طول سکوی ایستگاه ها درخط ۳ ، ۱۶۰ متر است و حداقل دو ورودی در هر طرف خیابان برای ایستگاه ها پیش بینی شده است. در عین حال امکانات پله برقی، آسانسور مخصوص معلولین از سطح خیابان به سکو و همچنین سیستم تهویه و سیستم اطفای حریق هم در نظر گرفته شده است .

پیش بینی خرید واگن های لازم برای خط۳

وی با بیان اینکه تامین تجهیزات خطوط آماده شده از اولویت های مهم کاری شرکت مترو است، گفت: خوشبختانه پیش بینی خرید واگن های لازم برای خطوط ۳ ،۶ و ۷ در برنامه کاری شرکت مترو قرار دارد اما در این زمینه به حمایت جدی مسوولین بخصوص دولت نیازداریم .

درویشی تاکید کرد : توسعه خطوط مترو رمز اصلی توسعه پایدار شهر است. طبق آمار جهانی به ازای هر مسافر مترو ۶۵ صدم لیتر صرفه جویی درمصرف سوخت را شاهد هستیم و این توجیه کافی است که همه امکانات خود را برای توسعه خطوط و تامین تجهیزات مترو صرف کنیم .

وی گفت: با توجه به مقابله با مشکلات ناشی ازگرم شدن زمین و امنیت تامین انرژی و حمایت از سامانه حمل ونقل که کربن زدایی می کند و کاهش گاز دی اکسید کربن، توسعه مترو در توسعه پایدار کشور ضرورت دارد. بنابراین آهنگ توسعه مترو پرشتاب تر از گذشته دنبال خواهد شد.