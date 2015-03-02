به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی قاسمی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: رزمایش مدافعان ولایت از جمله برنامه‌های سراسری سازمان بسیج بوده که در همه استان‌ای کشور برگزار خواهد شد.

وی از برگزاری همایش مدافعان ولایت در ۱۴ و ۱۵ اسفندماه سال جاری در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: در این رزمایش ۳۱ گردان بسیج از جمله بیت‌المقدس، امام علی و کوثر شرکت دارند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالرضا (علیه السلام) خراسان جنوبی بیان کرد: در روز اول این رزمایش فراخون و آموزش انجام می‌شود و روز جمعه ۱۵ اسفندماه این رزمایش در قالب شش عملیات برگزار که در هر شهرستان نوع عملیات فرق می‌کند.

حضور ۳۸ هزار بسیجی در رزمایش مدافعان ولایت

سرهنگ قاسمی دفاع از کوی و برزن، امداد و نجات، پدافند غیرعامل، دفاع ثابت منطقه‌ای، مقابله با ناآرامی و عملیات ضد هلی برن را از جمله عملیات‌های این رزمایش برشمرد و گفت: این عملیات‌ها در ۱۱ شهرستان خراسان جنوبی برگزار می‌شود که قرارگاه اصلی آن در منطقه بیدخت بیرجند است.

وی برگزاری صبحگاه مشترک با حضور ۳۸ هزار بسیجی را از دیگر برنامه‌های جانبی رزمایش مدافعان ولایت عنوان کرد و گفت: در این رزمایش ۱۰ هزار بسیجی از گردان بیت‌المقدس، دو هزار بسیجی از گردان امام حسین (علیه السلام)، هشت هزار بسیجی از گردان عاشورا، هشت هزار بسیجی از گردان الزهراء و ۱۰ هزار نفر از اقشار مختلف بسیج در این رزمایش شرکت دارند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالرضا (علیه السلام) خراسان جنوبی به اهداف برگزاری این رزمایش اشاره کرد و گفت: آزمودن آمادگی نیروها و تکمیل این آمادگی و مقابله با تهدیدات فرضی دشمن از جمله اهداف برگزاری این رزمایش است.

سرهنگ قاسمی گفت: در این رزمایش پنج گردان در عملیات کوی و برزن، شش گردان در امداد و نجات، دو گردان در خصوص مقابله با ناامنی، یک گردان پدافند غیرعامل، سه گردان در دفاع ثابت منطقه‌ای و هشت گردان در علملیات ضد هلی برن و چهار گردان در عملیات تاخیری مشارکت خواهند داشت.

اعزام ۶ هزار نفر از خراسان جنوبی به اردوهای راهیان نور

وی افزود: رزمایش مدافعان ولایت با حضور سردار نقدی و مسئولان استانی صبح ۱۵ اسفندماه همزمان با سراسر استان در منطقه بیدخت بیرجند اجرا می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالرضا (علیه السلام) خراسان جنوبی با اشاره به اعزام کاروان‌های راهیان به مناطق عملیاتی نیز گفت: در خراسان جنوبی افراد در سه بخش خانوادگی، عمومی و حلقه‌های صالحین به این مناطق اعزام خواهند شد.

سرهنگ قاسمی اضافه کرد: در مجموع در ایام عید سال جاری شش هزار نفر از خراسان جنوبی به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام می‌شوند که از این تعداد یک‌هزار و ۳۰۰ نفر عمومی، بیش از یک‌هزار نفر خانوادگی و سه هزار نفر در قالب حلقه‌های صالحین اعزام خواهند شد.

وی گفت: در مناطق عملیاتی هزینه‌های غذایی و خوبگاه افراد را بسیج تامین می‌کند و هزینه‌های گروه‌های خانوادگی و عمومی به صورت ۱۰۰ درصدی برعهده خود افراد و از گروه‌های حلقه صالحین ۱۲۰ هزار تومان برای هزینه‌ها دریافت می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی به احداث اردوگاه راهیان نور خراسان جنوبی در جنوب اشاره کرد و گفت: استاندار خراسان جنوبی از این اردوگاه بازدید داشته و ضمن بازدید قول مساعد اعتبار برای تکمیل این پروژه را داده‌اند که تاکنون اعتباری از سوی استانداری به این پروژه اختصاص نیافته است.