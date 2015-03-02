رعایت زمان استاندارد حضور اورژانس اردبیل در محل حادثه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر زاده ظهر دوشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: زمان استاندارد کشوری حضور اورژانس در حوادث جاده ای حداکثر ۱۵ دقیقه در ۸۰ درصد موارد است.

وی افزود: این در حالی است که در سال جاری میانگین حضور اورژانس اردبیل در حوادث جاده ای ۱۳ دقیقه است و ما دو دقیقه از میانگین کشوری نیز جلوتر هستیم.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان در عین حال مدت زمان استاندارد حضور در حوادث شهری را هشت دقیقه عنوان و اضافه کرد: در استان مدت زمان حضور پنج دقیقه و ۳۰ ثانیه ثبت شده است.

جعفرزاده درپاسخ به ذکر مثال هایی از سوی خبرنگاران مبنی بر عدم رعایت این زمان و حضور در طولانی مدت اضافه کرد: در برخی حوادث درگیری پایگاه خاصی در یک ماموریت دیگر، دیر اطلاع دادن، تماس اشتباه با نهاد خدمت رسان دیگر و ترافیک معابر عبوری موجب تاخیر در حضور می شود.

وی با ذکر مثالی تصریح کرد: در حادثه غرق شدن دو دانشجو در دریاچه شورابیل دو آمبولانس یکی چهار دقیقه بعد از اطلاع و دیگری شش دقیقه بعد از اطلاع در محل حاضر شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان افزود: در سال جاری ۲۶ هزار مورد ماموریت انجام شده که از این تعداد ۱۹ هزار مورد شهری و پنج هزار و ۴۰۰ مورد جاده ای است.

به گفته جعفرزاده این رقم تعداد ماموریت های انجام شده است و علاوه بر این مواردی از ماموریت کاذب نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه ماموریت بیمار قلبی عروقی با دو هزار و ۵۰۰ مورد بیشترین رقم را به خود اختصاص می دهد، اضافه کرد: در عین حال روزانه بالغ بر ۲۰۰ مزاحمت تلفنی نیز ثبت می شود.

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان در خصوص گزارشات ویژه اضافه کرد: گزارشات ویژه که تصادفات منجر به فوت و تلفات زیاد را شامل می شود امسال ۷۴ مورد ثبت شده است.

جعفرزاده تعداد مصدوم در این گزارشات را ۷۷۷ نفر برشمرد و گفت: در تمامی این حوادث تلفات و مصدوم بالای سه نفر بوده است.

وی با اذعان به انجام هزار و ۲۰۰ مورد ماموریت مسمویت، اضافه کرد: در عین حال ۸۰ مورد ماموریت اقدام به خودکشی نیز انجام شده است.

به گفته رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان در سال جاری ۱۳۰ ماموریت مسمومیت ناشی از گاز منوکسید کربن به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد بستری داشته است.

وی با بیان اینکه ۲۳ مورد از این تعداد برطرف شده است، افزود: در عین حال ۱۳ مورد نیز درمان در محل انجام شده است.