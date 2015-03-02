مشکل خشکسالی در کرمان جدی گرفته شود/ ۱۴درصد روستاها فاقد آب هستند

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با مهر اظهارداشت: خشکسالی چندین سال است که در کرمان یک چالش عمده محسوب می شود و با توجه به وجود کشاورزی گسترده در کرمان و هدر رفت آب باید هر چه زودتر برای استفاده بهینه از منابع موجود چاره اندیشی شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون برای تامین آب شرب در استان نیز دغدغه هایی وجود دارد و تنها در بخش کشاورزی ۱۴ درصد روستاها فاقد آب کشاورزی هستند و با تانکر ابرسانی می شوند که قریب به ۹۰۰ روستا هستند.

زاهدی ادامه داد: بدون شک باید در زمینه مصرف آب در بخش کشاورزی هر چه سریعتر کاری کرد و از ادامه آبیاری سنتی به خصوص برای تولید محصولات کشاورزی فاقد ارزش جلوگیری شود زیرا بخش قابل توجهی از آبهای موجود در این بخش در حال هدر رفت است.

وی ادامه داد: برای تامین آب روستاها نیز باید به احداث مجتمع های آب روستایی اقدام کرد تا آب شرب در دسترس روستاییان قرار گیرد.

وی افزود: نه تنها در بخش کشاورزی بلکه باید در بخشهای مختلف فرهنگ استفاده بهینه از منابع آبی را ایجاد کنیم زیرا با توجه به کاهش بارندگی در سال جاری باید دقت عمل بیشتری در استفاده از آبهای در دسترس داشته باشیم.

وی ادامه داد: طرحهای انتقال آب به استان کرمان باید هرچه زودتر عملیاتی شود و کار به تاخیر نیفتد زیرا در آینده وضعیت برای تامین آب سخت تر خواهد شد.