تخلیه و بارگیری ۷.۷میلیون تن انواع کالا در بنادر تجاری قشم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنادر و دریانوردی هرمزگان، سید باقر موسوی طی نشستی در جزیره قشم بیان داشت: در یازده ماهه سال جاری، تخلیه و بارگیری هفت میلیون و ۶۷۳ هزار ۹ تن کالای نفتی و غیرنفتی در بنادر بهمن، کاوه، پهل، لافت و اسکله فجر جزیره قشم به انجام رسید که مقایسه این رقم با مدت زمان مشابه سال گذشته آن نشاگر رشد سه درصدی است.

وی ادامه داد: از این میزان، سهم عملیات مربوط به صادرات و واردات کالا ۴۰۲ هزار تن می باشد که در مقایسه با حجم عملیات مدت مشابه سال گذشته، در زمینه صادرات ۳۰درصد و در زمینه واردات ۳۴ درصد افزایش داشته است.

رشد ۱۱ درصدی افزایش ترابری مسافری

مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم با اعلام اینکه این جزیره هر ساله پذیرای خیل عظیمی از مسافران دریایی و گردشگران است، گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۱۲میلیون و ۵۹۲ هزار نفر - سفر در بنادر شهید ذاکری، پهل و لافت قشم به ثبت رسید که با ۱۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل در صدر جدول آمار مسافرت های دریایی قرار دارد.

موسوی اضافه کرد: طی همین مدت، جابجایی یک میلیون و ۸۷۶ هزار و ۸۳۸ دستگاه خودرو به وسیله شناورهای لندینگ کرافت از طریق بنادر لافت و پهل در جزیره قشم نیز به انجام رسید.

رونق عملیات کانتینری با ۸۵ درصد افزایش

وی همچنین از انجام تخلیه و بارگیری ۱۹ هزار و ۸۲۸ TEU کانتینر در یازده ماهه سال جاری در بنادر بهمن و کاوه قشم و رشد ۸۵ درصدی این عملیات طی مدت یاد شده در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته آن خبر داد.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم حجم عملیات کابوتاژ در این بنادر طی یازده ماهه سالجاری را هفت میلیون و ۱۰۵هزار و ۹۵۵ تن در بخش مواد غیر نفتی و ۱۵۲ هزار تن در بخش مواد نفتی اعلام کرد که در بخش نفتی ۱۷ درصد افزایش دارد.

رشد ۴۱ درصدی تردد شناورها به جزیره عجایب هفتگانه

موسوی در بخش پایانی بیانات خود از رشد ۴۱ درصدی تردد شناورها در مسیرهای دریایی منتهی به بنادر این جزیره خبرداد وگفت: طی یازده ماهه سال جاری، تردد بیش از ۱۸۳هزار و ۷۹۳ فروند شناور به جزیره قشم به ثبت رسید که از این میزان، ۳۳۸ فروند شناور بالای یکهزارتن بوده است.

وی در پایان بیان کرد: از این تعداد، ۸۶هزار و ۸۹۶ فروند شناور باری و ۹۶ هزار و ۸۹۷ فروند شناور مسافری بوده است.