اختصاص ۳۵ درصد تسهیلات اشتغال به زنان سرپرست خانوارکمیته امداد

بهرام ولیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۲۰ هزار خانوار در استان زنجان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند، افزود: از این تعداد دو سوم از اینها زنان سرپرست خانوار هستند که تحت پوشش این نهاد هستند.

وی از وجود ۱۷ هزار و یتیم در استان زنجان خبر داد و گفت: در این راستا این ایتام تحت پوشش ده هزار حامی هستند که هر یتیم پنج نفر حامی دارد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان یاد آورشد: حامیان این ایتام در همایش هایی که توسط این نهاد حمایتی در مناسبتها و ایام مختلف صورت می گیرد مشارکت بسیار چشمگیری دارند.

ولیزاده تاکید کرد: خیلی از حامیان هم خارج از کشورکمکهای خود را به این نهاد دارند.

وی در ادامه افزود: کمیته امداد امام خیمینی در سال ۱۴ اسفند ماه ۵۷ به فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شدتا در راستای محرومیت زدایی در جامعه فعالیت کند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان یاد آورشد: این نهاد در سه دهه از فعالیت خود ۱۵هزار نفر از مدد جویان کمیته امداد در استان زنجان از چرخه حمایتی امداد خارج شده اند.