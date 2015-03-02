خودروهای فرسوده مقصر ۶۰ درصد آلودگی هوای شهرتهران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر،رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص میزان وضعیت آلودگی هوای شهر تهران گفت:‌ شهر تهران سالانه ۸۰۰ هزار تن آلودگی تولید می کند که ۸۲ درصد آن به دلیل ترافیک و منابع متحرک آلودگی است.

علیرضا دبیر ادامه داد: حدود ۳ میلیون خودرو در شهر تهران تردد می کنند که از این میان ۶۰ درصد این آلودگی را حدود ۵۰۰ هزار خودرو کاربراتی تولید سالهای ۷۳ تا ۸۲ و حدود هشتاد هزار خودروی بالای ۲۰ سال تولید می کنند.

به گفته علیرضا دبیر این در حالی است که بر اساس مصوبه سال ۸۹ هیات وزیران تردد خودروهای سواری بالای ۲۰ سال، خودروهای دیزل سنگین بالای ۲۰ سال، مینی بوس های بالای ۱۲ سال و تاکسی بالای ۸ سال در کلان شهرها غیرقانونی است و در حال حاضر تعداد زیادی از این خودروهای فرسوده در حال تردد در شهر تهران هستند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه نرم افزارهای نظارت تصویری موتورسیکلت ها در شهر تهران آماده شده؛ بیان کرد: به دلیل اینکه هنوز هشتاد درصد موتورسیکلت ها سند شخصی ندارند و پلاک ها به نام اشخاص نیست؛ نمی توان برای آنها برگ جریمه صادر کرد و برای این امر به همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی نیاز است.

علیرضا دبیر با اشاره به اینکه کاهش آلودگی هوای شهر تهران یک مطالبه عمومی است؛ یادآور شد: بر اساس مصوبه شورای عالی ترافیک تردد موتورسیکلت های بنزینی از سال ۹۴ در بخش هایی از منطقه ۱۲ ممنوع خواهد بود اما اجرای این قانون نیز به همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه بررسی بودجه سازمان ها و شرکت ها در کمیسیون برنامه و بودجه به پایان رسیده است؛ تصریح کرد: بودجه ۲۰ شرکت و ۲۱ سازمان برای اولین بار در اسفندماه بررسی شده در حالی که در سالهای گذشته همیشه بودجه شرکت ها و سازمان های شهرداری در فروردین ماه بررسی می شد اما با کار شبانه روزی که اعضای شورای چهارم در ماه های پایانی سال انجام دادند به لطف خدا امسال بلافاصله بعد از تصویب بودجه عمومی شهرداری؛ بودجه سازمان ها و شرکت ها فردا سه شنبه دوازدهم اسفندماه برای تصویب به صحن علنی شورا خواهد آمد.