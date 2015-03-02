شهرک امن تبریز محلی مطمئن در زمان بحران/ توسعه زیرساخت های شهرک

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حسن نژاد ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره ای به شهرک امن تبریز اظهار داشت: طرح احداث شهرك اسكان موقت شهرداری تبریز که در پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران، از میان طرح هاي ارائه شده در کشور رتبه طرح بر‌تر را به خود اختصاص داده و از سوی مدیریت بحران کشور به عنوان الگوی موفق در سطح کشور مطرح شده است.

وی با اشاره به ضرورت‌ها و الزامات احداث شهرك امن تبریز، این امر را در راستای ایجاد بستری امن و مناسب برای اسكان موقت شهروندان در مواقع بحران و حتی ایجاد شهری امن در جوار تبریز ارزیابی کرده و گفت: زلزله به عنوان یک بلای طبیعی غیرقابل پیش بینی همواره در کمین شهرهایی نظیر تبریز است و به دلیل آسیب پذیری تبریز در برابر این بلای طبیعی و با توجه به این که در صورت وقوع زلزله در این شهر بسیاری از مناطق شهری در معرض آسیب جدی قرار خواهند گرفت، شهرک ۱۰ هزار نفری اسکان موقت موسوم به شهرک امن در حاشیه تبریز احداث گردیده است.

حسن نژاد افزود: این شهرک که در ۱۴ هکتار ودر فازهای یک و دو به اتمام رسیده است در فازهای بعدی تا دو هزار هکتار قابلیت توسعه را دارد.

وی ادامه داد: ما تلاش می کنیم با تسریع در روند احداث فازهای بعدی این شهرک و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز آن، محلی امن و مطمئن برای اسکان شهروندان در مواقع بحران ایجاد کنیم.

مدیر بحران شهرداری تبریز به ویژگی های برتر این طرح اشاره کرد گفت: اين مركز براي سه زمان، قبل، حین و بعد از زلزله طراحي شده، به گونه ای که از تمام استانداردهای لازمه برخوردار است تا پس از حادثه بتواند کلیه نیازهای ضروری آسیب دیدگان را فراهم کند.

حسن نژاد اهداف احداث این شهرک را برشمرد و عنوان کرد: ايجاد نظم در امر ساماندهي اوليه حادثه دیدگان، تسهيل در عمليات امداد و نجات، سرعت عمل در پاسخگويي به بحران، افزايش بهره وري در استفاده از امكانات، كاركرد فرهنگي، آموزشي، ورزشي و تفريحي قبل از بحران از عمده ترین اهدافی بوده که در ایجاد شهرک اسکان موقت شهرداری تبریز مطرح است.

مدیر بحران شهرداری تبریز، موقعيت جغرافيايي شهرك اسكان اضطراری را از مهمترین مزیت های آن عنوان کرد و گفت: در احداث این شهرک نهایت دقت در مکان گزینی مناسب از نظر خطر زلزله و دوري از گسل شمال تبريز با توجه به طرح ريز پهنه‌بندي لرزه‌اي شهر تبريز به كار گرفته شده است.