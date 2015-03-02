محمودعلی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فضای سبز و پوشش گیاهی توسط مردم، مسئولان و دستگاههای اجرایی باید در استان قم مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی ادامه داد: باید در کاشت درخت به گونههای زیستی توجه داشت تا درختهایی کاشته شود که با اقلیم قم سازگار باشد و همچنین بتوان از مزایای کاشت درخت از جمله تلطیف هوا، جلوگیری از آلودگی هوا و غیره بهرهمند شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با بیان اینکه پاکسازی اطراف قم و ورودی های شهر از نخالههای ساختمانی امری ضروری است، افزود: پاکسازی مبادی شهر قم از نخالههای ساختمانی باید به صورت منظم انجام شود و مردم و مسئولان بر این امر توجه ویژه داشته باشند.
وی با بیان اینکه هنوز با شرایط ایده آل در تخلیه نخالههای ساختمانی فاصله زیادی داریم، گفت: در اطراف شهر قم تعدادی سایت برای تخلیه نخالههای ساختمانی در نظر گرفته شده است اما متأسفانه برخی چارچوب و ضوابط را رعایت نمیکنند.
وی با اشاره به اینکه نهضت حفظ محیط زیست باید فعال شود، افزود: باید در رابطه با نخالههای ساختمانی اقدام پژوهشی برای استفاده مجدد انجام شود و در این راه از تکنولوژی نوین استفاده شود.
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