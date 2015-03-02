المیپاد فرهنگی ورزشی دختران جوان هلال احمر کشور پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمعیت هلال احمر کشور در آیین اختتامیه المپیاد فرهنگی ورزشی اعضای سازمان جوانان هلال احمر کشور با اشاره به سیاست این جمعیت برای توجه بیشتر به جوانان اظهار داشت: احیای مجدد معاونت تربیت بدنی و ورزش سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور به همین منظور بوده است.

سید امیرحسین ضیایی با اشاره به این مطلب که رویکرد جمعیت هلال احمر کشور اهمیت دادن، باور و تکیه بر جوانان به عنوان آینده سازان کشوراست، افزود: ترویج ورزش و توجه جوانان به امور فرهنگی به منظور پیشبرد اهداف این جمعیت بسیار ضروری است.

رئیس جمعیت هلال احمر استان سمنان نیز در این آئین از قهرمانی تیم اصفهان خبر داد و گفت: المپیاد فرهنگی ورزشی اعضای سازمان جوانان هلال احمر کشور در بخش دختران از پنجم تا دهم اسفند در سمنان برگزار شد و در این مسابقات تیم دختران اصفهان با کسب چهار مدال طلا، یک نقره و دو برنز قهرمان شدند.

حسن شکرالهی با تاکید بر اینکه تیم دختران استان گلستان با سه مدال طلا و یک برنز رتبه دوم و تیم دختران استان قزوین با دو مدال طلا، پنج نقره و یک برنز مقام سوم را کسب کردند. افزود: این مسابقات با حضور ۷۳۵ ورزشکار دختر از استانهای مختلف کشور طی شش روز در سمنان برگزار شد.

وی در خاتمه با بیان اینکه در المپیاد فرهنگی ورزشی اعضای سازمان جوانان هلال احمر کشور در بخش دختران ۳۱۳ ورزشکار در رشته والیبال، ۱۲۰ ورزشکار در رشته آمادگی جسمانی، ۱۰۷ نفر در رشته شنا و نجات غریق به همراه ۷۶ مربی و ۵۸ سرپرست حضور داشتند خاطر نشان کرد: المپیاد فرهنگی ورزشی اعضای سازمان جوانان هلال احمر کشور در بخش پسران، هفته پایانی بهمن در سمنان با قهرمانی تیم مازندران به پایان رسیده بود.