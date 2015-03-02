انقلاب موجب نشرمفاهیم قرآن شد/ دینداران دین نشناس آسیب اصلی اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین علی‌اکبر ناطق نوری دوشنبه در اختتامیه سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در تبریز اظهار داشت: قرآن کریم به گفته امیرالمومنین(ع) اعجازی الهی و در حد تهدی است و این اعجاز تک بعدی نبوده و در حوزه های فصاحت، بلاغت و ادبیات اعجازآفرینی می کند که البته تمام این ویژگی ها از ابعاد ظاهری این کلام الهی هستند.

وی در ادامه وجوه معنوی و اثرگذاری قرآن کریم را عمیق تر و معجزه آساتر از ابعاد ظاهری آن برشمرد و افزود: در کلام علی ابن ابی طالب (ع) قرآن بهترین گفتار و سخنی الهی است و کمال ایمان، دین شناسی و تفکر در اسلام است و هرچند بسیاری از مسلمانان دین دار هستند اما در بعد دین شناسی کمتر توجه و تدبر دارند.

دینداران دین ناشناس بزگترین تهدید و آسیب اسلام

عضو مجلس خبرگان رهبری از دین داران دین ناشناس به عنوان بزگترین تهدید و آسیب دین اسلام نام برد و تصریح کرد: در طول تاریخ بیشترین لطمات و صدمات و تحریفات رخ داده در دین مبین اسلام از ناحیه همین افراد صورت پذیرفته چرا که چنین اشخاصی هر آنچه را که به نام و با رنگ و لعاب دین اما برخلاف موازین اسلامی به آنها ارائه شود، بدون هیچ تفقه و تدبری می پذیرند و نتیجه آن بر نیزه رفتن قرآن در صدر اسلام و ظهور گروه های تندرو در زمان کنونی است.

حجت ‌الاسلام و المسلمین ناطق نوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاثیر پیروزی انقلاب اسلامی در نشر و ترویج آموزه های قرآنی گفت: تا پیش از آن تصور بر این بود که تنها مسلمانان غیرشیعی متعهد و مقید به قرآن هستند اما پیروزی انقلاب اسلامی و مجاهدت های امام راحل(ره) و شهدا در ۳۶ سال پیش و توجه و عنایات مقام معظم رهبری به تفقه و تدبر در مضامین قرآنی در عصر کنونی، زمینه ساز حضور و درخشش شیعیان در این عرصه عظیم شده است.

مشاور و رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: امیدواریم موضوع تفقه و معرفت شناسی قرآنی بیش از پیش مورد توجه فعالان این عرصه قرار گیرد چرا که به تعبیر امیر مومنان علی(ع) قرآن بهار دل ها و باب شفاعت است و افراد عالم به قرآن که عامل به آن نیستند، در فردای قیامت زیانکارترین افراد خواهند بود.

گفتنی است سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که با حضور ۴۷۰ قاری برتر، حافظ و نخبه قرآنی از ششم تا یازدهم اسفند امسال در تبریز برگزار شد، امروز با برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.