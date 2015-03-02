حق الزحمه معلمان فارس در انتخابات سال ۹۲ پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جوانشیر کدخداپور ظهر دوشنبه در همایش سالروز تاسیس نهاد امور تربیتی، با بیان اینکه تحقیقاتی که در رابطه با سرمایه های اجتماعی در ایران انجام شده نشانگر آن است که در جامعه ایران اکثر افراد جامعه به یک دیگر بی اعتماد هستند، عنوان کرد: فقط یک قشر از جامعه بوده اند که مورد اعتماد آحاد جامعه قرار داشته اند و آن هم معلمان بوده اند و به همین دلیل جامعه باید قدر این سرمایه بی نظیر را بداند.

دولت نسبت به مشکلات معیشتی فرهنگیان بی تفاوت نیست

وی تصریح کرد: دولت از مشکلات معیشتی که معلم ها با آن رو به رو هستند آگاه است و نباید فکر کرد که نسبت به آن بی تفاوت است دولت به معیشت همه اقشار از جمله معلمان توجه دارد ولی خود نیز با مشکلاتی مواجه است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس با تاکید بر اینکه این حق معلمان است که اگر انتقادی دارند آن را مطرح کنند، گفت: ما به عنوان نمایندگان دولت مشکل حقوق و مزایای فرهنگیان را عینا به مرکز اعلام کرده ایم و به این شکل نبوده است که نسبت به آن ها بی تفاوت باشیم.

کدخداپور افزود: قول می دهیم حق الزحمه معلمان برای انتخابات سال ۹۲ تا پایان سال به این قشر پرداخت شود.

نقش مربیان پرورشی در تربیت فرزندان مشابه نقش والدین است

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: رسالت آموزش و پرورش با تاسیس نهاد امور تربیتی از آموزش علم و دانش فراتر رفت و رسالت فرهنگ سازی جامعه بر عهده آن گذاشته شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس ادامه داد: امروز نقشی که مربیان پرورشی در تربیت فرزندان ایفا می کنند مشابه نقش پدران و مادران است و بخش قابل توجهی از شخصیت دانش آموزی که چندین ساعت از وقت خود را در محیط آموزشی می گذراند در آن جا شکل می گیرد.

کدخداپور ابراز داشت: روان شناسان معتقد هستند که دو عامل محیط و وراثت در تربیت افراد نقش های اساسی دارند و بنابراین می توان گفت با توجه به اینکه افراد متناسب با فرهنگ حاکم بر جامعه خود رشد می یابند، تاثیر محیط از وراثت نیز بیشتر است.

یکی از مشکلات ما عدم اعتقاد به سیستم ارزیابی است

وی با طرح این پرسش ها که«چرا نسل امروز جامعه ایران با نسل انقلاب متفاوت است؟» و «آیا ما در تربیت این نسل کوتاهی کرده و برنامه نداشته ایم؟»، گفت: آن چه که مسلم است این است که همه ما در این راستا تلاش کرده ایم ولی به سیستم ارزیابی اعتقادی نداریم و حاضر نیستیم برگردیم و عملکرد خود و ما قبل خود را مرور و آن را اصلاح سازیم.