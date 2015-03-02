۴ هزار اثر به دبیرخانه پرسش مهر بیرجند ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بستانی صبح دوشنبه در مراسم گرامیداشت هفته تربیت اسلامی و روز امور تربیتی اظهارکرد: دانش‌آموزان و جامعه فرهنگی استان در این مسابقه حضور خوبی داشته‌اند به گونه‌ای که تاکنون حدود چهار هزار اثر با همکاری سازمان دانش‌آموزی استان جمع‌آوری و معرفی نفرات برتر در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: با حمایت‌ها و تلاش‌های مربیان پرورشی، معاونان فرهنگی مدارس و ستاد اقامه نماز در ۹۰ درصد مدارس سطح شهرستان بیرجند نماز اول وقت با حضور ۹۰ روحانی و ۱۸۰ همکاری فرهنگی اقامه می‌شود.

معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش بیرجند با اشاره به برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در سطح مدارس بیرجند، گفت: این مسابقات در ۳۰ رشته و با حضور ۴۰ هزار رشته دانش‌آموز برگزار شده که پیگیر برگزاری مرحله دوم این مسابقات در سطح شهرستان هستیم.

بستانی با بیان اینکه طی دو سال گذشته مسابقات قرآن، نماز و عترت از مسابقات فرهنگی و هنری جدا شده است، بیان کرد: این مسابقات نیز در ۹ رشته و با حضور ۱۲ هزار رشته دانش‌آموز در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: همچنین در حال حاضر مسابقه درس‌هایی از قرآن استاد قرائتی در ۱۱۰ دبیرستان دوره اول و دوم بیرجند برگزار و تا پایان اسفندماه جاری نیز ادامه دارد.

معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش بیرجند از اعزام ۷۲۰ دانش‌آموز بیرجندی به اردوهای راهیان نور خبر داد و افزود: در سال جاری ۴۰۰ دانش‌آموز دختر و ۳۲۰ دانش‌آموز پسر با همکاری بسیج استان به اردوهای راهیان نور اعزام شده‌اند.

بستانی با بیان اینکه در سال جاری در ۱۹۶ مدرسه شهرستان بیرجند انتخابات شورای دانش‌آموزی برگزار شده است، عنوان داشت: در حال حاضر حدود یک‌هزار و ۵۲۰ نفر عضور شواری دانش‌آموزی ثبت شده در بیرجند داریم.

وی به حضور مشاوران مذهبی در مدارس شهرستان بیرجند اشاره کرد و گفت: حدود ۲۰ روحانی مرد و ۲۴ مبلغ خواهر تحت عنوان مشاوران مذهبی برای پاسخگویی به مسائل شرعی دانش‌آموزان در مدارس شهرستان حضور دارند.

معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش بیرجند با اشاره به احیاء مجدد موسسه دارالقرآن کریم بیرجند در سال جاری، بیان کرد: این مجتمع بعد از حدود سه سال تعطیلی دوباره راه‌اندازی و آماده پذیرش دانش‌آموزان است.

بستانی با بیان اینکه آموزش و پروش با ستاد بازسازی عتبات عالیات نیز همکاری دارد، یادآور شد: در سال جاری دانش‌آموزان و فرهنگنیان بیرجندی مبلغ ۵۰ میلیون تومان برای بازسازی عتبات عالیات کمک کرده‌اند.

وی ادامه داد: به علاوه در حال حاضر بیش از ۷۰ نفر از متخصصین و مشاوران مدارس سطح شهرستان در حوزه تحصیلی و مشکلات خانوادگی به دانش‌آموزان کمک می‌کنند.

معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش بیرجند با اشاره به تشکیل نهاد امور تربیتی بعد از حدود یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی با درایت‌ها و تلاش‌های شهیدان باهنر و رجایی، افزود: انتقال ارزش‌های دینی و فرهنگی به نسل جدید، حفظ مدارس و دانش‌آموزان از آفت‌های فرهنگی، حمایت از دانش‌آموزان و استفاده از استعدادهای بالقوه آنها و تلاش برای رشد و بالندگی این ظرفیت‌ها از جمله اهداف تشکیل این نهاد بوده است.

بستانی با بیان اینکه این نهاد در عرصه‌های مختلف نظام از جمله هشت سال جنگ تحمیلی حضور پررنگی داشته است، یادآور شد: شهادت ۴۰۰ نفر از مربیان پرورشی در طول این دروان صحتی بر این ادعا است.

وی اضافه کرد: در دهه اخیر نیز بدون اغراق می‌توان گفت در مقابل هجمه‌های مختلف که از چهار طرف جوانان ما را مورد هجمه قرار داده‌اند نقش آفرینی مربیان در این عرصه غیر قابل تردید و قابل تقدیر است.