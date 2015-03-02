اعزام ۴۰۰ دانشجوی دانشگاه آزاد خرم آباد به اردوهای راهیان نور

به گزارش خبرنگار مهر، الهیار رحمتی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از برنامه های در دستور کار معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد اعزام ۴۰۰ دانشجوی این دانشگاه به اردوهای راهیان نور است.

وی همچنین یکی دیگر از برنامه های این نهاد را در دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد برپایی نمایشگاه فاطمیه عنوان کرد و گفت: همزمان با ایام فاطمیه نمایشگاهی با این موضوع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد برگزار می شود.

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد یادآور شد: کار اعزام دانشجویان این دانشگاه به اردوهای راهیان نور از ۱۸ ام اسفندماه آغاز می شود.

رحمتی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری جشن ازدواج دانشجویی برای ۸۱ زوج دانشجوی این دانشگاه اشاره کرد و گفت: این جشن ازدواج برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد و همچنین دانشجویان مرکز سما وابسته به این دانشگاه برگزار شده است.

وی همچنین از برگزاری سه کارگاه آموزشی برای این تعداد زوج دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد خبر داد و گفت: این کارگاههای آموزشی با موضوعات بهداشت و خانواده، مهارتهای زندگی و همچنین تاکیدات اسلام بر اهمیت ازدواج در دو نوبت صبح و بعداز ظهر برگزار می شوند.