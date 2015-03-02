  1. استانها
بکتاشیان:

سوگواره نمايشی « بغضی كه ماند» روی صحنه می‌رود

اصفهان – مدیر تالار هنر اصفهان گفت: سوگواره نمايشی « بغضی كه ماند» در تالار هنر اصفهان به نمايش در می‌آيد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تالار هنر، میثم بکتاشیان با اشاره به برنامه‌های این مجموعه فرهنگی در ایام سوگواری حضرت فاطمه (س) بیان داشت: در این راستا برگزاری سوگواره نمايشی « بغضی كه ماند» در این ایام در سالن اصلی تالار هنر به نمايش در می‌آید.

وی با بیان اینکه اين نمايش  با ۱۰ بازيگر اصلی و ۱۷ بازيگر فرعی به كارگردانی محمد ترابی  و نويسندگی حميدرضا افسری  روی صحنه می‌رود ، ادامه داد: سوگواره نمايشی « بغضی كه ماند» دو روايت از زندگی حضرت فاطمه زهرا(ع) را به تصوير می‌كشد.

مدیر تالار هنر اصفهان بیان داشت: در اين نمايش  محمد حسين اقارب پرست، احمدرضا سليمانی، مصطفی بيگدلی، مسيح حيدری، عليرضا پور قربان، سيدروح‌الله فهيمی، مهدی فرخانی، بهزاد محسنی، علی صفاپور، محمد ترابی  به ايفای نقش می‌پردازند.

وی با بیان اینکه سوگواره نمايشی « بغضی كه ماند » از ۱۲ تا ۲۷ اسفند ماه به اجرا در می‌آید، افزود: این نمایش همه روزه از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۴۰ در سالن اصلی تالار هنر اجرا می‌شود.

بکتاشیان ادامه داد: علاقمندان جهت شركت در اين برنامه می‌توانند به تالار هنر واقع در ميدان لاله مراجعه و يا با شماره تلفن ۳۵۶۶۰۸۸۸تماس حاصل فرمايند.

