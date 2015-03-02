به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، حسین توکلی، سرمربی تیم وزنه برداری جوانان پس از جلسه با سید حسن طباطبایی، سرپرست فدراسیون، اسامی ۱۴ وزنهبردار را برای حضور در دور جدید تمرینات تیم وزنه برداری جوانان اعلام کرد تا پس از پایان رقابتهای لیگ جوانان در اردوی تیم ملی حضور داشته باشند.

رضا زارعی (فارس)، مهدی کردی و مهدی جعفرزاده (تهران)، علی میری (آذربایجان غربی)، ایوب موسوی، علی مکوندی و رضا دهدار (خوزستان)، سعید رضازاده، میلاد موسی‌نسب و پیمان جان (اردبیل)، رسول نادری (اصفهان)، میلاد رشیدی (کرمانشاه)، مرتضی شاهقلیان (شهرکرد) و امیرحسین فضلی (مازندران) نفراتی هستند که برای حضور در دور سوم اردوهای تیم وزنه‌برداری جوانان دعوت شدند.

تمرینات این تیم از شنبه ۱۶ اسفند زیر نظر حسین توکلی به عنوان سرمربی و سید مهدی پانزوان و جورج زالای به عنوان مربیان تیم جوانان در محل کمپ تیم‌های ملی آغاز می‌شود.

پیش از این وزنه‌برداران جوان در دو مرحله طی روزهای ۲۶ آذر تا ۱۰ دی‌ماه و ۲۲ دی تا ۱۵ بهمن‌ماه زیر نظر کادر فنی تمرینات آماده‌سازی را سپری کرده بودند، اما طبق تصمیم سرپرست فدراسیون، مرحله سوم اردوها بدون وقفه تا زمان آغاز رقابتهای جهانی ادامه خواهد داشت.

رقابتهای وزنه‌برداری جوانان جهان طی روزهای ۱۶ تا ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۴ در وروکلای لهستان برگزار می‌شود.