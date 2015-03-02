۲ هزار پایگاه برای جمع آوری جشن نیکوکاری در زنجان پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ولیزاده ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: هفته نیکوکاری همزمان با سالروز تشکیل کمیته امداد در سرارسر کشور از ۱۴ اسفند ماه شروع و تا ۲۱ اسفند ماه ادامه دارد.

وی اظهار داشت: جشن نیکوکاری از۱۳ اسفند ماه شروع و تا ۱۵ اسفند ماه ادامه دارد که در این میان روز ۱۳ اسفند ماه برپایی پایگاهها در مدارس است، و پایگاهها روز ۱۴ اسفند ماه در کلیه معابر و مراکز بسیج و روز ۱۵ اسفند ماه در مصلاهای نماز جمعه برپا می شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: در این راستا ۲۰۰ پایگاه ثابت و سیار، بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ پایگاه در آموزشگاهها و مراکز دانشگاهی، ۳۱۵ پایگاه در مساجد، ۳۲ پایگاه توسط صنوف مختلف ۱۳۱ پایگاه توسط سازمانها و ادارات، ۲۶ پایگاه هم درمراکز دانشگاهی و آموزشی و ۴۱۶ پایگاه هم سایر است.

ولیزاده تاکید کرد: میزان کمکهای جمع آوری شده نقدی و غیر نقدی در جشن نیکوکاری سال ۹۲، ۱۶ میلیارد ریال بود که ۵۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

وی در ادامه، شعار امسال جشن نیکوکاری را " اکرام فاطمی، شور نیکوکاری " اعلام کرد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان تصریح کرد: همشهریان می توانند کمکهای نقدی خود را به شماره حساب سیبا نزد بانک ملی ۰۱۰۸۶۴۰۴۲۶۰۰۷ واریز کنند.