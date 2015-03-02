  1. استانها
  2. زنجان
۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۰۴

ولیزاده اعلام کرد:

۲ هزار پایگاه برای جمع آوری جشن نیکوکاری در زنجان پیش بینی شد

۲ هزار پایگاه برای جمع آوری جشن نیکوکاری در زنجان پیش بینی شد

زنجان- مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: امسال برای جشن نیکوکاری و جمع آوری کمکهای مردمی دو هزار پایگاه ثابت و سیار در استان زنجان پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ولیزاده ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: هفته نیکوکاری همزمان با سالروز تشکیل کمیته امداد در سرارسر کشور از ۱۴ اسفند ماه شروع و تا ۲۱ اسفند ماه ادامه دارد.

وی اظهار داشت: جشن نیکوکاری از۱۳ اسفند ماه شروع و تا ۱۵ اسفند ماه ادامه دارد که در این میان روز ۱۳ اسفند ماه  برپایی پایگاهها در مدارس است، و پایگاهها روز ۱۴ اسفند ماه در کلیه معابر و مراکز بسیج و روز ۱۵ اسفند ماه در مصلاهای نماز جمعه برپا می شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: در این راستا ۲۰۰ پایگاه ثابت و سیار، بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ پایگاه در آموزشگاهها و مراکز دانشگاهی، ۳۱۵ پایگاه در مساجد، ۳۲ پایگاه توسط صنوف مختلف ۱۳۱ پایگاه توسط سازمانها و ادارات، ۲۶ پایگاه هم درمراکز دانشگاهی و آموزشی و ۴۱۶ پایگاه هم سایر است.

ولیزاده تاکید کرد: میزان  کمکهای جمع آوری شده نقدی و غیر نقدی در جشن نیکوکاری سال ۹۲، ۱۶ میلیارد ریال بود که ۵۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

وی در ادامه، شعار امسال جشن نیکوکاری را " اکرام فاطمی، شور نیکوکاری " اعلام کرد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان تصریح کرد: همشهریان می توانند کمکهای نقدی خود را به شماره حساب سیبا نزد بانک ملی  ۰۱۰۸۶۴۰۴۲۶۰۰۷ واریز کنند.

کد مطلب 2509815

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها