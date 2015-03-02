به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در مراسم اختتامیه سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن که امروز، یازدهم اسفندماه در مصلای تبریز برگزار شد، اظهار کرد: در سال ۹۳ یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در مسابقات قرآن شرکت کردند که در نهایت ۴۷۰ نفر، شامل ۲۵۰ آقا و ۲۲۰ خانم به مرحله کشوری مسابقات راه یافتند و از تمامی کسانی که از آقایان و بانوان موفق شدند در این رقابت بزرگ قرآنی حضور داشته باشند تشکر میکنم.
وی افزود: همه عزیزان برنده هستند، زیرا برای اعتلای قرآن در این مسابقات حضور یافتند، اما به لحاظ فنی و تخصصی لازم است که نفرات برتر در رقابتها مشخص شوند، اما اگر در مجموع حساب کنیم همه شرکتکنندگان برنده هستند زیرا توفیق خدمت به قرآن و کلامالهی را پیدا کردهاند.
حجت الاسلام محمدی ادامه داد: به کسانی که در رشته حفظ و قرائت رتبه آورده و میتوانند در مسابقات بینالمللی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران حضور داشته باشند تبریک میگویم. بدانید همه اینها به برکت خود قرآن است که به برکت آن انقلاب اسلامی ایجاد شد و نظام اسلامی تحقق پیدا کرد و این عزت و عظمت از آن قرآن کریم است. تمامی اینها مقدمهای است تا ما با عزت و شرافت زندگی کنیم.
حجت الاسلام محمدی در ادامه گفت: قرآن کتاب عزت، کرامت و شرافت است که در جاهای مختلف قرآن به آن اشاره شده و خداوند به ما توصیه کرده است تا نسبت به حفظ عزت مسلمانان در تمام حالات توجه داشته باشیم و هیچگاه دچار سستی، حزن و اندوه نشویم زیرا شما سرافراز و سربلند هستند و نباید در مقابل دشمنان کوتاه بیایید زیرا خداوند متعال با شماست.
وی در این بخش از سخنان خود عنوان کرد: خداوند بر وجود مقدس پیامبر(ص) قرآن را نازل کرد که نور است و عزت است؛ یاران قرآن هیچگاه شکست نمیخورند و قرآن حقی است که یاران آن هیچگاه خار و ذلیل نخواهند شد و از جامعه قرآنی و پیشکسوتان و معلمان و مربیان که در این جلسه حضور دارند تقاضا داریم تا تلاش کنند که جامعه قرآنی در راه معارف قرآنی با عزت زندگی کردن را در این جامعه و سایر جوامع تبلیغ و ترویج کنند.
نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه عنوان کرد: راه عزتمند زندگی کردن الهام از قرآن کریم است ما به بخشی از آیات قرآن عمل کردهایم و خداوند این همه عزت و عظمت به ما عطا کرد. این همه سال ملتها و دشمنان ما نتوانستند ایران را تسلیم کنند و موفق هم نمیشوند.
وی افزود: گاهی اوقات هم برخی از دولتمردان کج فهم آمریکا میگویند تمام گزینههای ما روی میز است و اشتباه میکنند چون هنوز اعتقاد و باور ملت ایران را درک نکردهاند؛ گزینههای اعتقادی ما از اول انقلاب روی میز بوده و بعد از این هم خواهد بود. ۳۶ سال است تمام گزینهها را به کار گرفتند و فهمیدید هیچ گزینهای در مقابل اعتقاد به قرآن و اهل بیت(ع) کارایی نداشته و نخواهد داشت.
وی یادآور شد: اگر ایمان به وعده الهی و ایمان به قرآن داشته باشیم و آن را سرمنشا تمام اقدامات و فعالیتهای خود بدانیم که امام خمینی(ره) نیز در وصیتنامه خود فرمود: «مقصد ما قرآن است» امام خمینی(ره) و ملت ایران برای قرآن، اهل بیت(ع) و اسلام قیام کرد و راهی که حالا طی میکنیم با رهبری خلف صالح امام خمینی(ره)، زمان قرآن، اهل بیت(ع) و اسلام است.
حجت الاسلام محمدی با عنوان این مطلب که از خداوند میخواهیم به ما توفیق دهد تا قدر این نعمت را بدانیم و در سایه قرآن و اهل بیت(ع) حرکت کنیم که سعادت و خوشبختی ما در این است، گفت: در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) هستیم که فرمودند؛ قرآن کریم ویژگیهایی دارد و کسانی که پیرو قرآن هستند دیگران به حال آنها غبطه میخورند.
وی درباره ویژگیهای قرآن کریم در فرمودههای حضرت فاطمه(س)، عنوان کرد: ایشان فرمودهاند؛ اگر کسی از قرآن تبعیت کند رضایت و خشنودی خداوند را به دست خواهد آورد و اگر کسی به قرآن گوش کند و به آن عمل کند نجات خواهد یافت.
وی با بیان اینکه گوش دادن و تأمل در قرآن موجب نجات امت اسلامی میشود، عنوان کرد: امیدواریم خداوند به همه ما توفیق دهد که در سایه قرآن به معارف قرآن عمل کنیم و در دنیا و آخرت با عزت زندگی کنیم و انس با قرآن را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم. حضرت فاطمه زهرا(س) سه نکته را مطلوب دانستهاند که تلاوت قرآن اولین نکته مطلوب از نظر ایشان است، تلاوتی که پای آن عمل است و به دنبال آن عمل و اقدام است.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: حضرت فاطمه زهرا(س) یک تنه ایستاد و از امامت و ولایت دفاع کرد و بیتفاوت و بدون احساس مسئولیت زندگی نکرد؛ باید در سایه معارف قرآن این چنین عمل کنیم تا وقتی آن مشکلات و گرفتاریها برای اسلام و مسلمان به وجود آمد یک تنه و تنها از امامت و ولایت و رهبری دفاع کرد.
وی در پایان گفت: خدا را شاکریم که قرآن کریم و اهل بیت(ع) یکی از بزرگترین سرمایههای این مملکت است که در ۳۶ سال به پیروزی از قرآن از اهل بیت(ع) دفاع کردند و ۲۲ بهمن با وجود یاوهگویی دشمنان، آمدند و از ولایت و امامت و رهبری و اسلام دفاع کردند و مشت محکمی به دهان دشمنان و استکبار زدند و خداوند این توفیق را از ما نگیرد تا با شکر زبانی و عملی حفظ کنیم.
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