«منتقدان فیلم آمریکا» در سرای اهل قلم

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین برنامه از سلسله نشست های «سینماکتاب»، کتاب «منتقدان فیلم آمریکا؛ از دوران صامت تا کنون» که فیلیپ لوپیت ویراستاری آن را بر عهده داشته و توسط وحیداله موسوی به فارسی برگردانده شده و نشر اختران آن را منتشر کرده، نقد و بررسی می شود.

محمدناصر احدی، دبیر سلسله نشست های «سینماکتاب» درباره این برنامه گفت: در نشست‌های «سینماکتاب» رسم بر این است که معمولا تنها نویسنده یا مترجم کتاب به همراه یک منتقد حضور دارند، اما به دلیل اهمیت این کتاب تصمیم گرفتیم که برای نقد و بررسی آن از حضور یک کارگردان سینما نیز بهره مند شویم.

وی در ادامه افزود: فرزاد مؤتمن کارگردانی است که همواره به مقوله نقد در سینما نگاهی جدی داشته و همچنین به واسطه تحصیل در آمریکا شناخت خوبی از اوضاع نقد فیلم در آمریکا دارد. درضمن هر گاه که فیلم یا کتابی او را به شوق می آورد، قلم به دست می گیرد و با عشق و شور درباره آن می نویسد.

احدی یادآور شد: موتمن سال هاست که در سینمای ایران حضور دارد و می‌تواند به خوبی تاثیر نقد بر سینماگران ایرانی و نحوه ارتباط منتقدان و فیلمسازان را تحلیل کند.

این منتقد سینما با اشاره به حضور حسن حسینی در این نشست گفت: حسینی سال‌ها جریانات مهم نقد فیلم در دنیا را دنبال کرده و بی شک در این نشست اطلاعات خوبی درباره وضعیت نقد فیلم در دنیای امروز و اهمیت این کتاب عرضه خواهد کرد.

در مقدمه مترجم این کتاب آمده است: «در این کتاب لوپیت با انتخاب ۱۴۶ نقد از ۶۸ نویسنده، یک قرن نقدنویسی آمریکا را کاویده است. این منتقدان با نگاهی میکروسکوپی به فیلم‌ها نگاه می‌کنند، فیلم‌هایی که همگی آمریکایی نیستند. نوشته‌های آن‌ها، که شما را به خواندن ترغیب می‌کند، از بینشی درباره‌ی فیلم‌ها برخوردارند که با فرم‌های نقد ادبی و سایر فرم‌های نقد پهلو می‌زند.

این کتاب با نمونه نقدهایی از شاعرانی مانند لیندزی و سندبرگ و اچ. دی آغاز و در آخر به نمونه نقدهایی اینترنتی از زاکارک و بردوِل ختم می‌شود. و در بین این دو قطب، گستره‌ای متنوع از نوشته‌های سینمایی را شاهدیم که با دنبال کردنشان می‌توان به­نوعی تاریخچه نقد فیلم در ایالات متحده را دریافت؛ گام به گام درست مانند فیلمی که شما را از نقطه‌ی عطف اول به نقاط عطف بعدی می‌برد. شرح موجز فیلیپ لوپیت درباره‌ی هر منتقد همراه با مقدمه مبسوط او و نیز تقسیم‌بندی‌های زمانی‌اش باعث شده که هر منتقد در بستر زمانی‌اش جای بگیرد. شرح مختصری که او بر هر منتقد نگاشته، جایگاه منتقد در عرصه نقد، دیدگاه‌ها و شیوه نگارشی‌اش را هویدا می‌کند و این کار با گزینش هوشمندانه منتقدها و نقدهایشان تشدید شده است.»

فلیپ لوپیت، منتقد سینما، مقاله نویس، داستان نویس، شاعر و استاد دانشگاه است و تا کنون کتاب های زیادی در زمینه های یاد شده از وی منتشر شده است.

همچنین کتاب های «فرهنگ فیلم‌های جنگی جهان» نوشته رابرت داونپورت، «گزید‌ه‌ نقد‌های رابین وود»، «فیلم‌نامه‌نویسی ژانر: چگونه فیلم‌نامه‌های عامه‌پسندی بنویسیم که بتوان آن‌ها را فروخت» نوشته استفن و. دانکن و رمان انجمن اخوت ناقص‌العضوها نوشته برایان اوانسن توسط وحیداله موسوی ترجمه و منتشر شده است.

نقد کتاب «منتقدان فیلم آمریکا؛ از دوران صامت تا کنون» سه شنبه ۱۲ اسفندماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر برگزار می شود.