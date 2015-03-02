استفاده از انرژی های تجدید پذیر در سیلوهای اردبیل مطالعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کریمی ظهر دوشنبه در بازدید از سیلوی گندم اردبیل تصریح کرد: طرح پژوهشی با همکاری شرکت غله اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی در خصوص استفاده از انرژی های تجدید پذیر مطالعه می شود.

وی افزود: پایلوت مطالعه در سیلوی ۵۰ هزار تنی دشت مغان در دستور کار قرار گرفته است تا بتوان از انرژی های تجدید پذیر برق مصرفی سیلو را تامین کرد.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان افزود: در صورتی که بتوان این طرح را به شکل مطلوب به اجرا درآورد علاوه بر تامین برق مصرفی می توانیم برق مازاد تولیدی را در اختیار شرکت برق استان قرار دهیم.

این مسئول معتقد است استفاده از انرژی تجدید پذیر تا حد قابل توجهی در هزینه های مصرف انرژی برق سیلوها صرفه جویی به دنبال خواهد داشت.

کریمی تصریح کرد: در وضعیت فعلی تمامی سیلوهای استان مجهز به ژنراتور برای تامین برق اضطراری است و در واقع تامین برق از انرژی های تجدید پذیر انقلابی در فعالیت سیلوهای استان خواهد بود.

وی با بیان اینکه نظارت مستمر از سوی شرکت غله در نحوه خدمت رسانی سیلوها انجام می شود، اضافه کرد: در حال حاضر ذخیره مازاد مصرف هفت ماه گندم استان در سیلوها ذخیره شده است.