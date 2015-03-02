آماده باش كامل مراكز بهداشتی و درمانی استان سمنان در ايام نوروز

دکتر مهدي شادنوش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشكي سمنان، مراكز بهداشت و درماني و بيمارستان هاي تحت پوشش در شهرستان هاي سمنان، دامغان، گرمسار، مهديشهر، آرادان و سرخه، پايگاه هاي امدادي مركز فوريت هاي پزشكي ۱۱۵ همچون ايام تعطيلات نوروز سال گذشته با به كارگيري پرسنل مورد نياز در تمامي بخش ها آمادباش كامل خواهند بود.

وي تصريح كرد: ستاد بهداشت و درمان نوروزي در سراسر استان سمنان با مسئوليت هاي شبكه بهداشت و درمان هر شهرستان و ديگر بخش هاي تابعه فعاليت خود را از صبح روز ۲۵ اسفند آغاز خواهند كرد.

عضو ستاد تسهيلات نوروزي استان سمنان يادآور شد: در ايام تعطيلات نوروز و بدون اطلاع قبلي به صورت سرزده از مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستان هاي سطح استان بازديد و ضمن تبريك فرارسيدن سال نو و خداقوت به همكاري از نزديك در جريان ارائه و نحوه خدمات آنان به مراجعه كنندگان، مصدومان احتمالي و بيماران قرار خواهم گرفت.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي سمنان يكي از مشكلات بخش درمان استان را كمبود پرستار ذکر کرد و افزود: با توجه به اطلاع رساني متعدد و داشتن مجوز جذب پرستار استقبال خوبي صورت نمي گيرد كه انتظار داريم علاقه مندان به اين شغل كه داراي شرايط لازم بوده مراجعه تا زمينه پذيرش و اشتغال آنان فراهم شود.

شادنوش خاطر نشان ساخت: در مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستان هاي استان سمنان ۷۰۰ پرستار مشغول خدمت هستند كه در سالجاري بر اساس كسب مجوز استخدام، ۶۰ پرستار جديد جذب و مشغول فعاليت شدند.

وي از سمنان به عنوان استاني پيشتاز در اجراي طرح تحول نظام سلامت ياد كرد و اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشكي سمنان يكي از پيشتازان اين طرح است كه همواره مورد تشويق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گرفته است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي سمنان اضافه كرد: در بازديد هاي مختلف از بيمارستان ولايت دامغان بيماران ابراز رضايت كردند و اعلام داشتند نحوه خدمات در اين بيمارستان با همه محدوديت هايي كه وجود دارد همانند بيمارستان خصوصي است.

وي افزود: موضوع ارتقاء كيفيت به عنوان يك امر مهم و اساسي در دستور كار مراكز بهداشتي و درماني استان سمنان قرار دارد و همانند گذشته و با روند مطلوب تر ادامه پيدا مي كند.

دبير كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان سمنان با اذعان بر اینکه فشار فراواني بر روي نيروهاي خدماتي شاغل در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي و درماني وجود دارد و ما از اين بابت ناراحتم يادآور شد: براي جذب نيروهاي جديد در این بخش نیز تلاش های فراوانی انجام شده که امیدواریم ثمر بخش باشد.

شادنوش تصريح كرد: با توجه به نواقص و عقب ماندگي هاي پرداختي كه در تمام گروه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وجود دارد اميدورايم در سال ۹۴ خبرهاي خوب و مناسب در اين زمينه مواجه شويم.

وي در خاتمه با بيان اينكه حمايت از بيمه ها از قبل بهتر شده است كه جاي تقدير دارد خاطر نشان ساخت: در سلامت كشور بعد از سال ها همدلي، همراهي و اتفاق نظر در حل مشكلات مردم به وجود آمده است و حل مسائل و مشكلات بهداشتي و درماني نگاه كلان و ملي بوده كه اميدواريم نتايج مطلوبي در بر داشته باشد.