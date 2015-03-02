پرسپولیس در دفاع و حمله قوی است/ فردا کار سختی داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی لوشان در مورد دیدار تیمش برابر پرسپولیس در هفته دوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی سختی پیش رو داریم زیرا پرسپولیس تیمی قوی است و ما تاکنون تیمی با این قدرت بازی نداشته‌ایم. آنها بازیکنان با تجربه‌ای دارند و تیم خوبی هستند که پاسکاری‌های زیادی می‌کنند. از فرصت‌ها در بازی قبلی خوب استفاده کردند تا به گل برسند. ما منتظر یک بازی سخت خواهیم بود.

وی افزود: سعی می‌کنیم بازی را ببریم ولی روی پرسپولیس مطالعه داشته‌ایم و آنها در همه پست‌ها بازیکنانی قوی دارند. در حمله قوی هستند و بازیکنان با کیفیتی دارند و کمتر پیش آمده با چنین تیمی بازی کنیم. این تیم کار دفاعی را خوب انجام می‌دهد. دفاع خوبی دارد و از نظر بدنی هم قوی هستند و هر بازیکن آنها بدون تعویض، قدرت 90 دقیقه بازی پرفشار را دارد و من می‌دانم فردا بازی سختی خواهیم داشت.

خبرنگاری درباره رشیداف ستاره تیم بنیادکار سوال کرد و پرسید؛ بدون رشیداف تیم شما چطور خواهد بود؟ آیا تیم شما به این بازیکن متکی است؟ سرمربی تیم فوتبال بنیادکار ازبکستان در پاسخ به این پرسش تاکید کرد: رشیداف بازیکن خوب و مفیدی است اما تنها بازیکن تیم ما نیست. ما تیم هستیم و تیم مهم است که کارها و اهداف را چگونه در زمین انجام دهد. رشیداف هم می‌تواند کمک خوبی به تیم بکند.

خبرنگاری درباره بازی قبلی بنیادکار در لیگ قهرمانان آسیا سوال کرد که وی در پاسخ خاطرنشان کرد: در ریاض با النصر مساوی کردیم اما از موقعیت‌ها استفاده نکردیم ولی باید در بازی با پرسپولیس از فرصت‌ها به خوبی استفاده کنیم. با توجه به شناختی که از پرسپولیس دارم، در جریان بازی تصمیم می‌گیرم، تهاجمی بازی کنیم یا دفاعی. برنامه‌هایی مد نظر دارم اما در جریان بازی ممکن است تصمیمات ما تغییر کند.

لوشان در پایان درباره اینکه تیمش در این بازی پیروز می‌شوید یا خیر، گفت: ما تلاش خودمان را می‌کنیم تا از امتیاز بازی در خانه استفاده کنیم و نتیجه مطلوب بگیریم. ما نقشه‌هایی داریم که راجع به آن فعلا حرف نمی‌زنیم و در مجموع تلاش می‌کنیم برای کسب یک نتیجه خوب.

دیدار تیم‌های فوتبال بنیادکار ازبکستان و پرسپولیس ایران در هفته دوم از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا، ساعت 16:30 دقیقه فردا سه‌شنبه در ورزشگاه جار شهر تاشکند برگزار می‌شود.