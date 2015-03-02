تیمهای فوتبال منتخب سال ۹۸ و اردبیل به مصاف هم می روند

رضا آستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این دیدار در اردیبهشت ماه سال آینده و در راستای حمایت از بیماران سرطانی و بی بضاعت این استان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این خصوص موافقت تیم ملی منتخب سال ۹۸ کسب شده است، ادامه داد: هیئت فوتبال سرعین با توجه به جذب اسپانسر این دیدار پیشنهاد اولیه را به هیئت فوتبال استان داده و موافقت اولیه در این خصوص اعلام شده است.

رئیس هیئت فوتبال شهرستان سرعین با بیان اینکه یکی از هتل های این شهرستان اسپانسر این دیدار خواهد بود، تاکید کرد که برای تحقق این مهم نیاز به حمایت مسئولان استانی و بویژه حوزه ورزش هستیم.

وی با اشاره به بحث های مالی و هزینه ای این مسابقه تصریح کرد: هم اکنون از بابت هزینه های اقامتی و پذیرایی بازیکنان و میهمانان مسابقه یکی از هتل های سرعین در این خصوص اعلام آمادگی کرده است.

آستانی هزینه دیگر برای برگزاری مسابقه بین منتخب سال ۹۸ و استان اردبیل را هزینه های مربوط به بلیط رفت و برگشت هوایی برای بازیکنان و میهمانان برشمرد و متذکر شد: در این خصوص باید مسئولان حمایت کنند.

به گفته وی با برگزاری این دیدار درآمدهای بلیط فروشی و سایر عواید آن به بیماران سرطانی و بی بضاعت استان تعلق خواهد گرفت.

این مسئول با بیان اینکه تاکنون شاهد برگزاری چنین رقابتی در استان اردبیل نبوده ایم، متذکر شد: این دیدار خیرخواهانه می تواند بابی برای سوق یافتن ورزش استان به اقدامات خیرانه و گشایش برخی مشکلات بیماران باشد.