رضا نجفیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم قرعه کشی برای مشخص شدن گروه های اعزامی استان کرمانشاه به عتبات عالیات نوروزی در ۳۰ بهمن ماه خبر داد و گفت: به دلیل استقبال مردم برای اعزام در نوروز یک هفته قبل از ۳۰ بهمن ثبت نام ها به صورت اینترنتی انجام و در ۳۰ بهمن طی یک مراسم قرعهکشی اولویتهای اعزام در نوزوز ۹۴ مشخص شد.
وی تصریح کرد: اعزام کاروان های عتبات عالیات نوروزی از ۲۶ اسفند ماه آغاز و تا هشتم فروردین ۹۴ ادامه دارد که طی آن بیش از ۱۷ کاروان اعزام میشود.
۱۳۷ کاروان سال ۹۴ از کرمانشاه به عتبات عالیات اعزام میشوند
وی در خصوص سهمیه اعزام استان کرمانشاه در این دوره گفت: هرساله پس از مراسم قرعه کشی و به تناسب استقبال استان ها، سهمیهای مشخص خواهد شد و این دوره نیز به روال گذشته است.
مدیرحج و زیارت استان کرمانشاه سهمیه استان کرمانشاه برای اعزام کاروانهای عتبات عالیات در سال ۹۴ را مجموعا ۱۳۷ کاروان اعلام کرد و گفت: اعزام این کاروانها از ۲۱ اسفند امسال آغاز و تا ۲۵ خرداد ۹۴ ادامه دارد.
نجفیان، سهمیه دوره قبل استان را تا تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۶۱ گروه عنوان کرد.
مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه همچنین تعداد اعضای کاروان ها را به همراه مدیر و یک روحانی ۴۰ نفر اعلام کرد.
مدیرحج و زیارت استان کرمانشاه مبلغ تعیین شده برای هر نفر را بین ۸۵۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان اعلام کرد.
مرحله بعدی ثبتنامها حضوری و تا زمان تکمیل ظرفیت کاروانها خواهد بود
نجفیان، در خصوص چگونگی ثبت نام برای کاروانها گفت: مرحله پیش ثبت نام که به صورت اینترنتی بود در بهمن ماه امسال انجام شد اما از این پس ثبتنامها به صورت حضوری و با مراجعه به دفاتر حج و زیارت در استان خواهد بود.
وی در خصوص مدت زمان تعیین شده برای ثبتنام نیز گفت: تا زمان تکمیل شدن ظرفیت کاروانها ثبتنام صورت خواهد گرفت.
