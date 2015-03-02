۱۶۰۰ پرونده برای متخلفان تعرض به منابع طبیعی لرستان تشکیل شد

مهرداد بهاروندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی امسال هزار و ۶۰۰ پرونده تخلفاتی برای افراد متخلف در حوزه منابع طبیعی در دادگستری لرستان تشکیل شده است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری کلاس های آموزشی در زمینه حفظ منابع طبیعی در لرستان اشاره کرد و گفت: طی امسال بیش از ۵۲ دوره و کلاس آموزشی در این زمینه در سطح استان برگزار شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان یادآور شد: این کلاس های آموزشی برای معلمان، مردم روستایی، دهیاران و ... برگزار شده است.

بهاروندی همچنین از توزیع بسته ها و بروشورهای آموزشی در زمنیه منابع طبیعی و حفظ آن در سطح مردم استان لرستان از سوی این اداره کل خبر داد.

وی با اشاره به مساحت منابع طبیعی استان لرستان نیز بیان داشت: در حال حاضر عرصه های منابع طبیعی لرستان بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار است.

مدیر کل منابع طبیعی لرستان همچنین عرصه های جنگلی سطح استان لرستان را یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اعلام کرد.