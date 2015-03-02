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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۲۴

آذری:

کار آموزش و پرورش حذف موانع از سر راه فطرت جوانان است

کار آموزش و پرورش حذف موانع از سر راه فطرت جوانان است

شیراز- مدیر کل آموزش و پرورش فارس گفت: کار آموزش و پرورش این است که موانع را از سر راه فطرت جوانان بردارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا آذری ظهر دوشنبه در همایش سالروز تاسیس نهاد امور تربیتی، با بیان اینکه اگر اندیشه های شهید مطهری در امور تربیتی مدارس جاری و ساری شده بود بسیاری از مشکلات امروز وجود نداشت، گفت: به نظر من یکی از علل موفقیت شهید مطهری این بود که او توانست با شناخت دقیق و نگاه خلاقانه به دین به نیازهای مردم تشنه آب زلال دهد و اجازه ندهد جوانان ما به جای آب زلال به دنبال مشابه آن بروند.

وی تاکید کرد: باید بررسی کنیم که مخاطبان ما که هستند، در چه رده سنی قرار دارند، چه نیازهایی دارند و چه طور باید آن ها را رفع کرد و باید بتوانیم مشابه با تعالیم دینی نیازهای درست و حلال بچه ها را پاسخ دهیم و اگر نتوانیم باعث ایجاد مشکل و آسیب خواهیم شد.

مدیرکل آموزش و پرورش تصریح کرد: با زور نمی توان بچه ها را تربیت کرد و اگر چه با محدودیت و قوانین موافق هستیم ولی این مسائل استراتژی ما نیستند و باید به حداقل برسند.

آذری افزود: گل را نمی توان با خشونت تربیت کرد بلکه نیاز به آب و هوا و خاک مناسب دارد.

وی با عنوان اینکه پیامبران فطرت را ایجاد نکردند بلکه موانع بر سر راه آن را برداشتند، گفت: کار آموزش و پرورش این است که موانع را از سر راه فطرت جوانان بردارد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس بیان کرد: اگر امروز نتوانیم به نیازهای جوانان پاسخ دهیم و نتوانیم آن ها را با خود همراه سازیم، مقصر خود ما هستیم.

آذری گفت: باید به نیازهای بچه ها توجه کرد و اجازه داد انتقاد کنند و از دل دینمان که یک اقیانوس است و ظرفیت پاسخ به آن ها را دارد، جوابشان را دارد.

وی اظهار داشت: معلمی در کلاس موفق است که شاگردان خود را دوست داشته باشد و به آنها عشق بورزد.

کد مطلب 2509849

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