همواره باید مراقب باشیم فریب نخوریم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی ظهر دوشنبه در دیدار تعدادی از فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی با بیان این که خداوند در قرآن کریم نکاتی را به ما تذکر می‌دهد، اظهار داشت: خداوند در سوره قصص می‌فرماید ما بندگان خود را رها نمی‌کنیم و به وظایف خود عمل می‌کنیم و ابزار وسیله علم همچون چشم، گوش، فکر را به بندگان خود می‌دهیم تا به راه کمال دست یابند.

وی بیان داشت:‌ ما زمانی که به دنیا آمدیم هیچ چیز نمی‌دانستیم و پس از مدتی توانستیم پدر و مادر خود را بشناسیم و خداوند با دادن ابزارهایی ما را به سوی کمال راهنمایی کرد.

استاد سطوح عالی حوزه با بیان این که انسان زود فریب می‌خورد، افزود: گاهی انسان در حیطه قدرت خود و خدا را فراموش می‌کند و ما باید مراقب باشیم تا فریب نخوریم.

وی افزود: هرکس خدا را فراموش کند در واقع خودش را فراموش کرده است و خداوند در این باره می‌فرماید جزو کسانی نباشید که خدا را فراموش کرده‌اند که آن‌ها خودشان را فراموش کرده‌اند.

آیت الله علوی گرگانی با بیان این که خداوند افراد را با ویژگی‌های متفاوتی آفریده است، افزود: خداوند به ما می‌گوید چرا مرا قبول نمی‌کنید و چرا برای خود احترام قائل نیستید.

وی تصریح کرد: نفس آدمی همیشه با او همراه است و انسان را به گناه دعوت می‌کند، باید مراقب نفس خود باشیم و از خدا بخواهیم که توانایی به ما بدهد تا گناه نکنیم.

این مرجع تقلید شیعیان ابراز داشت: هر آنچه که ما می‌بینیم از قدرت خداوند است زیرا این قدرت یگانه است و شریکی ندارد.