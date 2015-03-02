به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس ایلام، سرهنگ شريف کاکاوند در اين باره اظهار داشت: با راه اندازی يگان عملياتي فوريت‌های ۱۹۷ به صورت ويژه به درخواست هاي مردم رسيدگی خواهد شد.

وي با تاکيد بر حضور عملياتي اين يگان در محل مورد نظر که در درخواست شهروندان آمده است گفت: يگان عملياتي ۱۹۷ همانند پليس ۱۱۰ عمل خواهد کرد.

رئيس بازرسي فرماندهي انتظامي استان ايلام تصريح کرد: برابر ابلاغيه صادر شده يگان عملياتي ۱۹۷ در۱۱ مورد شامل اخذ رشوه، ضرب و جرح، عدم تشکيل پرونده توسط ماموران، عدم حضور پليس ۱۱۰ در محل ماموريت و عدم پاسخگويی به مراجعان و... به درخواست هاي مردم رسيدگی خواهد کرد.

وی تاکید کرد: جلسات ارتباط مستقيم فرماندهان و مسئولان انتظامی استان در روز های دوشنبه هر هفته در کنار يگان عملياتی ۱۹۷ برگزار خواهد شد.

وي با تاکيد لزوم دقت و سرعت در ماموريت‌های پليس، گفت: پليس خام مردم و حافظ حقوق شهروندان است.

سرهنگ کاکاوند با ابراز رضايت از عملکرد ۱۹۷ در استان، اضافه کرد: ملاقات حضوری با مردم باعث میشود تا حقوق شهروندی رعايت شود و لازم است که در کنار رسيدگیها و نظارت همگانی يگان فوريتی ۱۹۷ نيز وجود داشته باشد.

دستگيری سارق حرفه ای سيم برق در شهرستان چرداول

فرمانده انتظامي شهرستان چرداول در استان ايلام از دستگيری سارق سيم‌هاي كابل برق بخش شباب با کشف ۵ فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ بهروز عليمرادي درتشريح اين خبرگفت: در پي اعلام چندين فقره سرقت كابل برق در اين شهرستان و به دليل حساسيت موضوع، ماموران انتظامي شهرستان با تشكيل تيم ويژه، دستگيری سارق يا سارقان احتمالی را در دستور كار خود قرار دادند.

وي ادامه داد: با تلاش وکوشش های شبانه روزی وتحقيقات گسترده و ميدانی واقدامات پليسی و اطلاعاتي سارقی به هويت معلوم که ازافراد سابقه دار و دارای چندين سابقه کيفری متعدد بود شناسايی شد.

کشف ۱۴ فقره سرقت در ايلام

جانشين انتظامي استان ايلام از کشف ۱۴ فقره سرقت و دستگيري سه سارق در اين رابطه خبر داد.

سرهنگ حسن سماواتي در اين باره اظهار داشت : مأموران انتظامی شهرستان ايلام در کلانتری هاي ۱۱ و ۱۴ موفق شدند طی يک عمليات موفق پليسی ۳ عامل وقوع چندين فقره سرقت را شناسايی و دستگير کنند.

وي اضافه کرد:اين سه سارق در امر سرقت قطعات و لوازم داخل خودرو فعاليت داشتند.

جانشين انتظامی استان ايلام تصريح کرد : با دستگيری سارقان و باز سازی صحنه های سرقت اموال مسروقه به مالباختگان تحويل داده شد.

وي گفت: متهمان دستگير شده نيز با تشکيل پرونده تحويل محاکم قضايي استان شده و از آن طريق روانه زندان شدند.

جمع آوری معتادان تابلو در ايلام

فرمانده انتظامي شهرستان ايلام از اجراي طرح جمع آوری معتادان تابلو در اين شهرستان خبرداد.

سرهنگ فردين پيري در تشريح اين خبر گفت : طرح ارتقاء امنيت اجتماعی به منظور پاكسازي مناطق آلوده وبرخورد با مزاحمين خيابانی و جمع آوری معتادان تابلو در ۲۴ ساعت گذشته در اين شهرستان اجرا شد.

وي افزود: در اين راستا تعداد ۱۰ نفر معتاد تابلو جمع آوری شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان ايلام تصريح کرد: هچنين در اجراي اين طرح تعداد ۱۵دستگاه موتورسيکلت متحلف توقيف وروانه پارکينگ شدند.

اين مقام انتظامي درادامه بيان داشت: اعتياد به مواد مخدر، زمينه ساز بروز بسياري از آسيب­ها و انحرافات اجتماعي مي­ باشد که جامعه را بسوی انجطاط خواهد کشاند.

سرهنگ فردين پيری در پايان اظهار داشت: طرح هاي پيشگيري از سرقت، ارتقائ امنيت اجتماعي وبرخورد با مزاحمين خياباني با توجه به نزديک شدن روزهاي پاياني سال به مرحله اجرا درآمده است ونياز است که شهروندان به هشدارهاي پليسي، توجه نمايند و هرگونه موارد مشکوک را سريعا به پليس ۱۱۰ اعلام کنند.