قرآن آفتابی بی غروب است/ مفاهیم قرآنی در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام آیت الله سبحانی که دوشنبه در اختتامیه سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در تبریز توسط مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی قرائت شد، آمده است: قرآن آفتابی است که غروب ندارد و همانگونه که همه پیامبران برای هدایت بشر و رهایی اش از بند سنگ و گل و معطوف کردن توجه وی به عالم والا با دلایل و اعجازهای گوناگون مبعوث شده اند، نبی مکرم اسلام نیز به دلیل رجحان فن خطابه در عصر خود، با قرآن کریم دست به اعجاز و تهدی زد و جهانیان را به معارضه با این کلام الهی طلبید که تاکنون هیچ بشری نتوانسته مثل آن را بیاورد.

این مرجع تقلید عالیقدر در ادامه افزوده است: به نظر برخی دیگر از اندیشمندان، دین اسلام آئین جاودان است و چنین آئینی نیاز به معجره جاودانی دارد که در تمام اعصار بدرخشد و غروب نداشته باشد و بر همین اساس «هُدیً لِلعالَمین» یکی از توصیفات قرآن کریم است، یعنی که هدایت جاویدان از طریق این کلام آسمانی صورت می گیرد.

وی در بخش دیگری از پیام خود به مزایا و مفاهیم قرآنی نیز اشاره و تصریح کرده است: این کلام آسمانی، کتاب معارف و اصول عقاید است و فقه اسلامی از دستورالعمل های آن در تمام حوزه های فردی و اجتماعی بهره مند است و این دستوالعمل ها چنان پیشرفته اند که به لحاظ نظری مورد اجماع تمام جوامع هستند و علاوه بر این داور و حاکمی عادل و آگاه در موارد اختلاف گذشته و حال است و اگر به دنبال ارائه صحیح تورات و انجیل به دور از تحریف هستیم، باید قصص انبیا بر اساس مفاهیم قرآنی تبیین شوند.

آیت الله سبحانی در بخش پایانی پیام خود با بیان اینکه قرآن ۱۴ قرن پیش از وقایعی خبر داده که بشر امروزی با ابزار پیشرفته توانسته گوشه ای از آنها را دریابد و این نیز از مزایای قرآن و نشان درس آموزی نبی اسلام در مکتب وحی است، تاکید کرد: برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم در مهد علم و دانش و ولایت مدار تبریز به شکل مناسبی صورت گرفته اما باید توجه داشت که نشر قرآن تنها از طریق لفظ و صوت و بیان ممکن نیست و باید مفاهیم و آموزه های قرآنی در جامعه نهادینه و جزو وجودی روح افراد شود.