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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۲۳

سلیمانی:

آشنایی دانش آموزان با آموزه های دینی و انقلابی ضروری است

آشنایی دانش آموزان با آموزه های دینی و انقلابی ضروری است

سنندج - مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج گفت: هفته امور تربیتی فرصتی مناسب برای آشنایی نسل جوان با ارزش ‌های اسلامی و پاسداری از این ارزش ها است.

به گزارش خبرنگار، ابراهیم سلیمانی ظهر دوشنبه در مراسم هفته امور تربیتی اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف والا و ارجمند مکتب اسلام ساختن انسان کامل و رساندن او به قرب الهی است.

وی افزود: کلمه تربیت و تزکیه انسان در قرآن مقدم بر آموزش آمده که این خود نشان از اهمیت ویژه و اساسی این مقوله در زندگی بشریت دارد زیرا علم و آموزش بدون تربیت و تزکیه، سعادت و آرامش روحی و روانی را برای فرد و جامعه به ارمغان نمی آورد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج بیان کرد: این هفته فرصت ارزشمندی برای بازخوانی کوشش های صورت گرفته برای ترسیم افق های آینده در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی است.

سلیمانی تأسیس نهاد امور تربیتی را اقدامی ارزشمند از سوی شهیدان رجایی و باهنر دانست و با اشاره به توطئه ‌های دشمن در حوزه جنگ نرم و تهاجم فرهنگی یادآور شد: هفته امور تربیتی و تربیت اسلامی فرصت بسیار خوبی برای آشنایی نسل جوان با ارزش ‌های اسلامی و پاسداری از این ارزش‌ ها است.

وی ادامه داد: گذشته پر افتخار امور تربیتی یکی از افتخارات تاریخ ایران است و مربیان امور تربیتی و پرورسی همیشه از پیشگامان برنامه های انقلاب بوده اند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج گفت: باید توجه کنیم که رسالت امروز مربیان بسیار سنگین تر از گذشته است چرا که جوانان آن دوران همگی احساسات انقلابی و شور انقلابی را داشتند ولی امروز با گذشت زمان نسل جدید از اتفاقات انقلاب دور شده اند.

سلیمانی اظهار داشت: آشنا کردن جوانان با آرمان ها و ارزش های انقلاب یکی از اولویت های مربیان پرورشی است و مبارزه با تهاجم فرهنگی و بصیرت افزایی در این حوزه باید به جد مد نظر مربیان پرورشی و تربیتی قرار بگیرد.

وی افزود: آسیب های اجتماعی در این دوران کار مربیان را بیش از بیش سخت کرده و مربیان باید با تمام توان از جوانان در برابر هجمه های فرهنگی دفاع کنند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج بیان کرد: آسیب های اجتماعی دیگر اعتیاد، طلاق، فساد اخلاقی، فساد مالی و کاهش سطح فرهنگ جامعه نیست بلکه آسیب اجتماعی امروز به صورت مدرن است.

سلیمانی یادآور شد: تکنولوژی و فن آوری که به ظاهر با هدف خدمت بود امروز بلایی جان خانواده ها شده و متاسفانه تکنولوژی اخلاق بچه ها را هدف گرفته است.

وی ادامه داد: متاسفانه امروز بچه های پیش دبستانی با اینترنت، وایبر، ماهواره و تبلت سر و کار دارند و این می طلبد که راهکار و روش مدرنی را در این راستا ارائه دهیم.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج گفت: القای فرهنگ بی دینی و فرار از هویت ملی امروز افت جامعه و نسل جوان شده و همکاری و تعامل تمامی دستگاه های اجرایی در ورود به این حوزه باید اولویت کاری باشد.

سلیمانی اظهار داشت: پیش گرفتن راه منطقی و برنامه ریزی برای مقابله با هجمه ها و توطئه های دشمنان می تواند موثر باشد.

وی افزود: باید در مقابل تکنولوژی سنت ها و پیشینه و ارزش های کشور احیاء شود و این امر عزمی ملی را می طلبد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج بیان کرد: امروز هنر آن است که با شرایط و امکانات محدودی که داریم بتوانیم در حوزه فرهنگی و تربیتی گام های ارزنده ای را برداریم.

سلیمانی یادآور شد: هدف تربیت ایجاد نیاز است نه پاسخ به نیا و رسالت امروز مربیان باید احیاء داشته ها باشد.

گفتنی است در پایان این مراسم از برخی مربیان تربیتی استان تجلیل شد.

کد مطلب 2509858

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