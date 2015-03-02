به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه و اهدای جوایز به برگزیدگان نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه‌سازی کیش صبح امروز ۱۱ اسفند با حضور هنرمندان ایرانی و خارجی و سخنرانی سیدمجتبی موسوی دبیر این سمپوزیوم، بهبود بهی زاده مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد کیش و احمد مسجدجامعی به عنوان مهمان ویژه این مراسم برگزار شد و جوایزی به برگزیدگان اهدا شد.

در این مراسم بعد از قرائت بیانیه هیأت داوران اعلام شد که با توجه به کیفیت خوب آثار این سمپوزیوم از نظر طراحی و اجرا، بنا بر نظر هیأت داوران، سه برنده شایسته تقدیر نیز معرفی می شوند و جایزه سوم نیز به طور مشترک به دو نفر اهدا می شود.

بر اساس نظر هیأت داوران این سمپوزیوم متشکل از جان وید من مجسمه ساز آمریکایی، سعید شهلاپور و سیدمحمد بهشتی، جایزه اول این سمپوزیوم به السیو رانالدی از ایتالیا رسید و جایزه هفت هزار دلاری و تندیس سمپوزیوم به وی اهدا شد. جایزه دوم شامل تندیس و مبلغ ۵ هزار دلار به شهریار رضایی از ایران اهدا شد و جایزه سوم نیز شامل ۳ هزار و ۵۰۰ دلار به طور مساوی به ویکتور کوپاچ از بلاروس و ماریو لوپز از پرتغال تعلق گرفت.

همچنین پتر پتروف از بلغارستان. هدایت صحرایی و محمد رضا یزدی از ایران به عنوان برگزیدگان شایسته تقدیر معرفی شدند.

نخستین «سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی کیش» از ۲۰ بهمن ماه در دماغه هور جزیره کیش با حضور ۱۲ هنرمند خارجی و ۵ هنرمند ایرانی آغاز به کار کرده بود که صبح امروز ۱۱ اسفندماه با اهدای جوایز به برگزیدگان به کار خود خاتمه داد.