محسن ذاکری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عملیات مرمت و ساماندهی این اثر تاریخی ارزشمند که به نحوی نشان از روش زندگی مردم ابرکوه در گذشته دارد، هم اکنون در دست اجراست، اظهار داشت: برای مرمت یخچال خشتی ابرکوه حدود ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: اقدامات مرمتی این بنا شامل اجرای کاهگل روی بدنه یخچال، ‌اجرای دیوارچینی به صورت چینه، ‌اجرای شفته ریزی، ‌اجرای آجر فرش کف و اطراف یخچال، ‌بندکشی آن، اجرای شبکه چینی به صورت مربعی است.

ذاکری نیا یادآور شد: بنای یخچال خشتی ابرکوه در ورودی شهر ابرکوه و در جوار خیابان شهید بهشتی واقع شده است و اثری تاریخی با پلانی مدور و حجمی مخروطی شکل با ارتفاع ۲۰ متر مربوط به دوره قاجار است.

وی عنوان کرد: ساختمان این یخچال خشتی دارای دو ورودی است که در جبهه های شرقی و غربی ایجاد شده و مصالح به کاررفته در بنا سنگ و خشت و چوب وآهک است و ابتدا حدود ۵۰ سانتی متر را با سنگ و ملات ماسه وآهک بنا کرده اند و بقیه بنا از خشت و گل ساخته شده است.

ذاکری نیا ادامه داد: از این بنا به منظور نگهداری و استفاده از یخ در فصول گرم سال استفاده می شده و از خصوصیات آن طرح و فرم ساخت آن است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این یخچال خشتی از سال ۸۱ به عنوان یک اثر تاریخی ملی شناخته شده و در فهرست آثار تاریخی به ثبت رسیده است.